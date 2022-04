BELLUNO - È bellunese la nuova presidente nazionale delle donne di Coldiretti. È Chiara Bortolas, biologa 42enne e orticoltrice di montagna che al laboratorio ha preferito i campi. Da ieri è lei la donna alla guida dell’esercito di 207 mila imprese agricole a titolarità femminile italiane. Molto conosciuta in città, sempre presente al mercato degli agricoltori, conduce con successo l’azienda Agricola Marcolina Gabriele & Bortolas Chiara si via Bettin, 123 a Belluno.

IL PROFILO

A distanza di 70 anni dalla fondazione del Movimento Femminile a cura della trentina Emma Schwarz, le redini delle agricoltrici italiane sono in mano ad una titolare di azienda che ha scelto la montagna come sfida imprenditoriale. Chiara Bortolas dopo la laurea e un periodo da ricercatrice all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ha optato per le serre di ortaggi che vende direttamente nello spaccio aziendale e nei mercati di Campagna Amica dove in molti l’hanno incontrata e conosciuta in questi anni, sempre gioviale e con il sorriso in bocca. Non è nuova a incarichi istituzionali, è stata infatti presidente regionale ora, forte del 50% della rappresentanza delle imprese agricole rosa iscritte al registro camerale (14.815 realtà a titolarità femminile), arriva nella Capitale con un bagaglio di progetti ormai consolidati sul territorio. L’attività delle coltivatrici venete si è contraddistinta per obiettivi raggiunti. Con il filone degli antichi mestieri sono state recuperate la bachicoltura e la pastorizia fino al rilancio della pesca con una scuola che qualifica i giovani pescatori. Fiore all’occhiello della attività di Donne Impresa è il progetto di educazione alla Campagna Amica rivolto alle nuove generazioni che coinvolge da Nord a Sud migliaia di studenti di tutte le scuole con lezioni teorico e pratiche dentro e fuori dalle aule.

«AGRICOLTRICI MAESTRE»

« Mille e più orti scolastici sono ora coltivati dai bambini – spiega Bortolas -, con le stesse mani che hanno digitato sugli smarth phone per un anno nei cortili delle ricreazioni all’aperto sono stati piantati semi per avere verdure e fiori. Le agricoltrici sono diventate delle maestre a fianco di docenti e genitori con reciproci scambi di saperi carichi di umanità. L’agricoltura non è il passato, ma il futuro dell’Italia; grazie alle grandi opportunità offerte dall’economia solidale, dall’agriturismo, dalla filiera corta. Riuscire a coniugare attività produttiva, servizi alla persona, visione imprenditoriale, vita associativa, ragioni private e bene comune è un punto di forza » .

LE REAZIONI