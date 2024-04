ARIANO NEL POLESINE - Una delle strutture più innovative e importanti a livello europeo. Così Stefano Svegliado, amministratore delegato di FemoGas, ha presentato “Ariano Biometano” il nuovo impianto inaugurato ieri, aprendo così la seconda edizione del Festival del Biometano che ha animato il capoluogo fino a tarda serata con il concerto di Cristina D'Avena. Madrine d’eccezione per questa impresa che vuole porsi come un punto di riferimento per la transizione ecologica sono state Legambiente e Coldiretti, rappresentate dai presidenti nazionali Stefano Ciafani ed Ettore Prandini. Presenti anche Stato e Regione con Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura e Produzione agroalimentare del Senato e Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale, accanto a loro, per il Comune, la sindaca arianese, Luisa Beltrame.



«Innovare per la sostenibilità ambientale ed economica»

Di giornata importante ha parlato la prima cittadina: «Questa inaugurazione ci porta a pensare di essere parti attive di quel processo di transizione energetica che è in atto. Abbiamo accolto la sfida con il sì all’impianto e dando il patrocinio al Festival perché come amministratori locali abbiamo l'obiettivo di tutelare il territorio, ma anche di arrivare alla transizione energetica. Viviamo nel timore che possano riprendere le trivelle, per cui c’è necessità di andare verso fonti alternative: a oggi il biometano è una delle modalità che garantiscono l’alternativa al fossile. Non siamo amministratori contrari a priori, siamo stati agevolati sapendo che questo progetto è supportato dall’autorevolezza di Legambiente e Coldiretti».

Per De Carlo: «È necessario innovare per coniugare sostenibilità ambientale ed economica. Un messaggio che finalmente è passato, così come quello che l'agricoltura non è nemica dell'ambiente, ma ne è custode: pensiamo ad esempio agli allevamenti italiani, i cui standard di sostenibilità sono al di sopra di quelli europei e i cui “rifiuti”, che poi rifiuti non sono, arrivano qui come digestato e ritornano all'agricoltura. Dobbiamo affidarci alla ricerca e alla tecnologia per dare un futuro all'agricoltura e per produrre di più e meglio».

Plauso dalla Regione attraverso Ciambetti che ha ribadito come l’agricoltura sia il più grande manutentore del territorio, mentre via messaggio il presidente Luca Zaia ha sottolineato come si tratti di «un impianto che intercetta le esigenze formulando risposte concrete e fornendo opportunità». Per Legambiente, Ciafani ha ricordato come l’associazione ambientalista avesse lanciato a partire dal 2008 un manifesto dedicato alla digestione anaerobica per produrre biometano e compost di qualità: «Vedere praticare quanto predicavamo è motivo di grande soddisfazione. Per informare abbiamo avviato una serie di campagne sul biometano fatto bene». Prandini per Coldiretti ha rimarcato il ruolo dell’uomo, ma soprattutto dei contadini, nel manutenere il territorio: «Una possibilità concreta da sfruttare nel tema cambiamenti climatici: usare il digestato fa sì che l’acqua rimanga nel terreno conservando la risorsa in periodi siccitosi. La sfida legata alla sostenibilità delle nostre filiere non va rigettata, anzi, quando parliamo di sostenibilità bisognerebbe sottolineare che in Italia l’agricoltura è la più sostenibile a livello globale. Siamo i secondi produttori a livello europeo e quarti a livello mondiale di biometano. Vogliamo garantire impegno per la tutela del paesaggio e per il cibo, per continuare a distinguerci». La giornata è continuata con il convegno "Digestato organico e fertilità dei suoli" in Sala della cultura, mentre le vie del paese cominciavano ad animarsi grazie alle associazioni locali e gli stand di Campagna amica in attesa del gran finale con la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena.