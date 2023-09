Cesiomaggiore. Parte per ritrovare i suoi cani e si perde lungo il sentiero: donna recuperata dopo un intervento durato tutta la notte

CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Una donna di 61 anni di Feltre si è persa ieri sera, martedì 19 settembre, in Val Canzoi per cercare i suoi due cani che si erano allontanati in una precedente passeggiata. Partita con la sorella percorrendo il sentiero che dal lago della Val Canzoi porta a Casera Cimonega, la donna aveva sentito i suoi due beagle abbaiare sul versante opposto.

Si era separata dalla sorella, era scesa per poi prendere una traccia di cacciatori denominata Slavinaz. Da lì era salita ancora fino a ritrovarli. A quel punto però era talmente distante dal sentiero, da non riuscire più a orientarsi.

Così,verso le 19.30 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Feltre. Riuscita a trovare campo per lanciare l'allarme, è stata messa in contatto con i soccorritori ha cercato di spiegare i suoi movimenti.

Poi, dato che tutta l'area è sprovvista di copertura, il telefono non è stato più raggiungibile, nemmeno per risalire alle coordinate della posizione. 15 soccorritori hanno iniziato a percorrere la sentieristica della vallata, chiamandola a voce e distribuendsi lungo tracce nei boschi. Solo dopo le 22.30 hanno fortunatamente scorto dei segnali luminosi provenire dal versante di fronte al loro.

Le squadre sono quindi scese e risalite, finché, attorno alle 2.30 sono arrivate dalla donna. Un soccorritore la ha assicurata a sé con la corda, altri due hanno preso un cane a testa e lentamente hanno iniziato la discesa verso il sentiero Slavinaz. Da lì sono quindi tornate sulla strada, dove attendeva la sorella. L'intervento si è concluso verso le 5.30.