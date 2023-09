ALANO DI PIAVE (TREVISO) - Studia il percorso online, sceglie il sentiero per arrivare al Lago di Santa Croce in bici, ma poi si scontra con la dura realtà: il percorso non solo è vietato alle bici, ma anche non adatto perché stretto e quindi alla fine ha perso la traccia ritrovandosi smarrito tra i monti in comune di Alano di Piave, nel buio. Cosa ha fatto? Ha chiesto aiuto al soccorso alpino che con una squadra dalla stazione di Feltre ha raggiunto il cicloescursionista portandolo in salvo. È l’ennesimo intervento di questo tipo in pochi giorni: risale al 10 settembre scorso il recupero concluso a notte fonda di due ciclisti bloccati sopra un salto di roccia di fronte alla Centrale idroelettrica della Stanga, in comune di Sedico. L’allarme è scattato verso le 20 di sabato quando la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Feltre e della Pedemontana del Grappa, per un ciclista che diceva avere smarrito il sentiero nella zona di Malga Camparona. Risaliti alle coordinate e verificato che si trovava in realtà in località Porte del Salton, due squadre si sono incamminate e lo hanno raggiunto non distante da un sentiero. Il 26enne della Repubblica Ceca era partito dal Lago di Garda con l’intenzione di arrivare al Lago di Santa Croce. Durante il tragitto aveva trovato on line il sentiero numero 846, che non è però un itinerario ciclistico, e lo aveva seguito fino a perdere la traccia portando a mano la bicicletta. Inoltratosi per 400 metri lungo un costone erboso, era arrivato vicino al sentiero sottostante, ma, ormai buio, si era fermato. Raggiunto dai soccorritori, il ragazzo è stato ricondotto sul sentiero e poi accompagnato a valle. L’intervento si è concluso attorno a mezzanotte. Anche nel salvataggio di una settimana fa i due ciclisti, una 41enne e un 26enne di Santa Giustina, avevano deciso un percorso che poi si è rivelato una trappola: volevano percorrere il Sentiero degli ospizi, sui Monti del Sole, che inizia con una strada sterrata, che passa accanto alla Val Pegolera, ma diventa uno stretto sentiero di montagna con punti anche esposti.