A 90 anni perde il sentiero in montagna, salvato dall'elicottero

MALBORGHETTO VALBRUNA - A quasi 90 anni perde l'orientamento durante un'escursione in montagna ma viene salvato dal Cnsas e dall'elicottero dei Vigili del fuoco. È accaduto a Malborghetto Valbruna (Udine) dove un uomo non si era presentato all'appello nel punto di ritrovo finale con i compagni di escursione.

Sette tecnici in tutto, e i soccorritori della Guardia di Finanza per la ricerca da terra i quali sono stati indirizzati subito verso il punto in cui si trovava la persona anche perché era ritornata raggiungibile e aveva riferito di non avere alcun problema e di essere munito di acqua per dissetarsi. Solamente aveva perso l'orientamento. Quando mancavano pochi metri per raggiungerlo, dopo mezz'ora di cammino era a tiro di voce, è sopraggiunto l'elicottero dei Vigili del Fuoco partito da Venezia che ha verricellato l'escursionista a bordo.