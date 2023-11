BELLUNO - Un piccolo sforzo da parte di tutti può rendere la città più pulita e più sicura. È questo il messaggio che arriva dall’Amministrazione comunale che si appella ai cittadini per la cura del verde. Lo farà anche attraverso una serie di avvisi che saranno affissi nelle bacheche pubbliche delle frazioni e con manifesti negli spazi pubblici. All’invito alla collaborazione seguiranno anche controlli e una specifica ordinanza.

«Non è solo una questione di ordine e di decoro – commenta il sindaco, Oscar De Pellegrin -, ma soprattutto di sicurezza pubblica. Pensiamo a quando la vegetazione invade la sede stradale togliendo la visibilità o, ancora, alla difficoltà che possono incontrare i mezzi della pulizia neve quando si imbattono in alberi cresciuti a dismisura oltre il confine privato».

Nel volantino diffuso in questi giorni si rivolge un appello a «tutti i proprietari, usufruttuari e conduttori, a qualunque titolo, di terreni, fondi rustici o cortili adiacenti le strade pubbliche o ad uso pubblico». L’attenzione va posta a rami, piante e siepi che si protendono oltre il confine stradale fino ad un’altezza di 4,5 metri, nascondendo o limitando la visibilità dei segnali stradali o restringendo o danneggiando le strade. Le piante con eccessiva pendenza del tronco e con proiezione della chioma sulla sede viaria rischiano sotto il peso della neve di restringere la sede stradale, mentre quelle con rami secchi o marci potrebbero cadere sulla carreggiata creando immediato pericolo. Non solo, la vegetazione cresciuta oltre misura, può ostruire il regolare deflusso delle acque con chiari problemi e danni in occasione di forte pioggia.

«Andiamo incontro all’inverno, dunque a possibili precipitazioni nevose e presenza di ghiaccio sulle strade – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Franco Roccon -. Il Comune farà la propria parte con il piano neve e con la diffusione, come lo scorso anno, dei volantini informativi ma chiediamo anche ai cittadini di venire incontro alla comunità tagliando il verde privato così da evitare ulteriori situazioni di pericolo lungo le nostre strade. Diffondiamo l’appello ora, affinché ci si possa organizzare prima di eventuali, future, nevicate così da non creare intralcio e rallentamenti alle attività dei mezzi spazzaneve. La tempestività di intervento, quando nevica, è fondamentale per assicurare strade pulite e sicure a tutti, perciò non possiamo permetterci di non farci trovare preparati ad agire con velocità ed efficacia quando sarà necessario».