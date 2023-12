Il Comune chiude la moschea, migliaia di musulmani da tutta Italia in protesta a Monfalcone. La sindaca: «Questa è volontà di prevaricazione»

MONFALCONE - Il Comune chiude le moschee, musulmani da tutta Italia in protesta a Monfalcone. Da una parte della città si festeggia il Natale, dall'altra c'è la manifestazione con gli striscioni «Siamo musulmani, siamo monfalconesi e siamo italiani». La sindaca Anna Maria Cisint attacca: «Questa è prevalicazione della comunità musulmana, preoccupano per il loro richiamo all'intolleranza verso l'accettazione».

Questo lo scenario che si sta svolgendo oggi, 23 dicembre, a Monfalcone, in provincia di Gorizia, dove si sono riuniti migliaia di musulmani da tutta Italia, per protestare contro la chiusura di alcuni centri di preghiera cittadini, voluta dal Comune. L'unico striscione consentito dagli organizzatori è stato quello con la scritta «siamo tutti Monfalconesi. No alle divisioni», che apriva il corteo. Al microfono è stato chiesto di esporre solo bandiere dell'Italia e dell'Europa. Gruppi sono arrivati da tutto il Nordest ma anche dall'Emilia Romagna e da altre zone. Chiesto a gran voce «il rispetto dei diritti, per chi vive e lavora a Monfalcone. Rispettare i diritti - è stato sottolineato a più riprese - vuol dire consentire l'integrazione».