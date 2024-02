VENEZIA - «L'ordinanza della scorsa estate ha funzionato, dando buoni frutti sia per quanto riguarda le indicazioni che ci arrivano dalla Polizia di Stato, sia relativamente a quelle che provengono dalla Polizia locale». Così l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, che in seguito alle segnalazioni giunte da alcuni soci del Comitato "Danni da movida", lamentatisi di gravi situazioni legate ad intimidazioni ed atti di vandalismo nei loro confronti, lancia un'ipotesi. Quella di un'eventuale proroga - rendendola operativa per più mesi, già dalla prossima primavera - dell'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro e consistita nei mesi estivi scorsi in una vera e propria stretta sugli orari di apertura notturna dei locali della città. Provvedimento il cui obiettivo rimarrebbe quello di conciliare il diritto dei residenti alla quiete e al riposo, con le necessità delle attività economiche del centro storico, che spesso si trovano a dover fare i conti con una clientela assai rumorosa.