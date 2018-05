Allerta della Protezione civile, criticità idrogeologica nel bacino dell'Alto Piave

VENEZIA - Sulla base delle condizioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica, fino alle ore 8 di lunedì 28 maggio, sul bacino Alto Piave, in provincia di Belluno. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, si legge nell'avviso emesso, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide. La criticità geologica riguarda soltanto il Comune di Perarolo di Cadore, in relazione alla situazione della frana della Busa del Cristo.



ALLARME PER LE CAMPAGNE

Il ritorno del maltempo con temporali violenti, forti venti e grandinate con la frutta pronta per la raccolta è la peggiore calamità per i danni irreversibili che rischia di provocare nelle campagne, dove dall'inizio dell'anno si contano già 400 milioni di euro di danni per il clima impazzito che ha fatto perdere un frutto su quattro. Lo dice Coldiretti, in riferimento all'avviso di condizioni meteorologiche avverse della Protezione civile su Piemonte, Lombardia e Veneto.

