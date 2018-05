di Enrico Chillè

in gran parte delle città, che dovrebbero durare per tutta la prossima settimana. Il Belpaese sta per essere arroventato dall', che finalmente scaccia le piogge e porterà gli italiani al mare oppure nelle fontane cittadine alla ricerca di refrigerio. Già, perché farà caldo, tanto caldo.LEGGI --> Meteo, arriva Scipione e porta il grande caldo: il termometro sfiora i 30 gradi Le temperature, nel week-end, sono destinate ad un'impennata in tutte le principali città con ilprevistonella giornata di sabato e dinelle. Nelle altre città, la colonnina del mercurio supererà sicuramente i 25°C, con un aumento generale compreso tra i 5 e i 7 grado centigradi rispetto alla media stagionale, che aleggerà sull'intera penisola. Il tempo insomma sarà prevalentemente soleggiato su tutto il territorio nazionale.Ma contemporaneamente si rischia di ammalarsi. Uno studio condotto dall'Università di Toronto e dall'ospedale pediatrico di Boston, pubblicato su Nature Climate Change, infatti, è riuscito a mettere in risalto la correlazione tra aumento globale delle temperature al suolo, densità della popolazione eNelle zone più calde e densamente popolate, come le grandi metropoli, batteri come l'Escherichia coli, la Klebisella pneumoniae e lo Stafilococcus aureus riescono a sviluppare una fortissima resistenza, favorendo così l'insorgere di malanni come l'influenza anche nei mesi estivi. Meglio fare attenzione agli eccessivi sbalzi di temperatura magari causati dall'aria condizionata.