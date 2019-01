Bimba di 8 anni cade sugli sci in pista Batte la testa: trauma cranico, ricovero

SANI VITO DI CADORE - Una bambina di 8 anni di Mira è stata ricoverata con un grave politrauma all’ospedale di Treviso. La bimba è caduta in pista Scotter a San Vito di Cadore. Sono intervenuti prontamente gli agenti del Commissariato di Cortina, e sospettando il trauma cranico (la bimba comunque indossava il casco che è obbligatorio fino a 14 anni ndr) hanno chiamato l’elicottero, che l'ha trasportata in codice giallo all’ospedale di Treviso. Non è giudicata in pericolo di vita.

