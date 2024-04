VIGONOVO - Ha 60 anni e vive nell’hinterland padovano. A soli 5 anni, cioè oltre mezzo secolo fa, era stata data in adozione. Dopo accurate e lunghe ricerche, nei giorni scorsi la donna è riuscita a ritrovare le sue origini e i suoi sei fratelli (il settimo è purtroppo deceduto), scoprendo che non viveva molto lontano dall'abitazione dei genitori naturali. E la settimana prossima si incontreranno tutti insieme per la prima volta.

Sarà un incontro strettamente privato, che doveva rimanere segreto. Ad una cerimonia religiosa celebrata appositamente per loro dal parroco del paese, seguirà un convivio familiare intimo, poiché “l’attuale gioia si mescola alla sofferenza trascorsa e i due sentimenti sono ancora troppo complessi per esternarli pubblicamente”. Sono però bastate poche righe sull’avvenimento rese pubbliche sui social network da un parente, perché la notizia facesse il giro del paese in un battibaleno.