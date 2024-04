Alpago premia i genitori dei 39 nuovi nati in un anno con il bonus bebè e un piccolo pino

ALPAGO - Un bebè ogni nove giorni. Certo nulla a che vedere con la media del baby-boom ma, di questi tempi, 39 nati in un anno, è un numero di cui andare fieri. Ed è per questo che nei giorni scorsi al municipio di Puos si è tenuta la tradizionale cerimonia del Comune di Alpago per i 39 bambini che sono stati festeggiati. Con l’occasione, l’amministrazione ha avuto il piacere di incontrare le nuove famiglie, donando loro un attestato di nascita, un libretto e un piccolo pino.



La cerimonia è stata molto partecipata dalle famiglie, alle quali il sindaco Alberto Peterle ha voluto porgere i propri complimenti e dare ancora una volta un segno concreto dell’attenzione che l’amministrazione dimostra verso le nuove generazioni. «In particolare, ricordo che è indirizzato proprio ai nuovi nati — dichiara il sindaco Alberto Peterle — il bonus bebè di 500 euro, che viene erogato al momento della nascita a tutte le famiglie che sono residenti nel comune di Alpago da almeno 5 anni. Inoltre, ormai tutta la cittadinanza è a conoscenza dei grandi investimenti che l’amministrazione sta facendo sul settore scolastico».



«In un territorio come quello della Provincia di Belluno, che purtroppo — commenta la vicesindaco Marina Zoppè, organizzatrice dell’evento — soffre in modo molto grave i fenomeni dello spopolamento e della denatalità, noi dobbiamo cercare di tenere botta. Nonostante il trend delle nascite negli ultimi anni sia leggermente in calo, poter festeggiare 39 nuovi nati ci riempie di orgoglio e sicuramente anche di fiducia verso il futuro. Desidero congratularmi con tutte le famiglie e augurare loro le migliori cose».

