ALPAGO - Era arrivato in Italia sei anni fa, da tre lavora nella casa di riposo di Santa Croce del Lago, frazione del Comune di Alpago. Madhi è un ragazzo afghano che ha saputo integrarsi benissimo: ha iniziato a lavorare come addetto alle pulizie, poi, dopo un corso, è stato assunto come operatore socio sanitario (Oss). Parla l'italiano, capisce il dialetto che gli anziani che accudisce usano abitualmente.