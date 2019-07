"Ritroviamo Ciccio", l'appello della mamma per l'asino di pezza perso sul treno

Mi imbarazza infilare qui dentro cose private e chiamarle urgenze ma qualcuno potrà capire e magari aiutare.

Ettore ha smarrito Ciccio, è un asino di pezza.

Gli è caduto a Bologna sul regionale delle 10:32 verso Riccione.

Non buttatelo per favore.

Se fate il miracolo scrivetemi. pic.twitter.com/pr7VuZrx28 — chiara alessi (@chiaralessi) July 5, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi imbarazza infilare qui dentro cose private e chiamarle urgenze ma qualcuno potrà capire e magari aiutare. Ettore ha smarrito Ciccio, è un asino di pezza. Gli è caduto a Bologna sul regionale delle 10:32 verso Riccione. Non buttatelo per favore. Se fate il miracolo scrivetemi». L'appello di Chiara Alessi su Twitter è come un messaggio in una bottiglia. Per fortuna, però, le onde dei social girano più velocemente di quelle dell'oceano. Ed ecco che la richiesta della mamma viene accolta dalle Ferrovie dello Stato che, prontamente, rispondono lanciando una campagna di ritrovamento. «Buongiorno Chiara, ho avviato immediatamente la ricerca di #Ciccio sul treno che ci hai indicato ieri. Spero di poterti dare buone notizie molto presto #RitroviamoCiccio».Il lancio dell'hashtag è utilissimo agli utenti che replicano l'appello della mamma. Bisogna ritrovare l'asino di pezza, assolutamente. «E stato smarrito Ciccio. Un asino di pezza caduto sul regionale da Bologna verso Riccione il 5 luglio. Un bambino lo aspetta»; «Vi prendo a mazzate spesso ma oggi con #RitroviamoCiccio avete guadagnato in reputation»; «Per una volta fatela na cosa giusta anche se questo comportasse l'andare a rovistare nei cassonetti del magazzino di turno o nel bidone della spazzatura #RitroviamoCiccio». Eccoli i post su Twitter della gente che si è attivata per ritrovare il compagno di avventure del bambino di Chiara Alessi. Che, intanto, aspetta fiduciosa che arrivi il treno con il piccolo asinello...