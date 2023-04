FREGONA - Evento eccezionale a Ciser: un’asina ha partorito due puledri gemelli e sono entrambi vivi. Mercoledì scorso, all’alba, l’asina Giada ha messo al mondo due asinelli, entrambi sopravvissuti al parto. Un evento raro per gli equidi: cavalli e asini solitamente partoriscono un solo puledro. Capita che ci possa essere la gestazione di due piccoli, ma solitamente non viene portata a termine e se nascono uno dei due di solito muore. A Ciser, invece, il lieto evento con entrambi i gemelli asinini in salute.



LA PASSIONE

«Un caso rarissimo - testimonia Nicola Mattana che, con il padre Gianfranco, gestisce l’azienda agricola-vivaio “La Collina” e sempre insieme da più di vent’anni condividono la passione per gli asini che vivono in un prato in località Ciser -. L’asina Giada, mercoledì intorno alle 5, ha partorito da sola non uno, bensì due asinelli. Enorme la sorpresa quando ci siamo accorti che i piccoli erano ben due. Solitamente infatti siamo abituati a parti con un solo piccolo. Abbiamo subito allertato la veterinaria Rossella Borghi che, intervenuta, li ha salvati entrambi. Ora sia il maschio, sia la femmina, che abbiamo chiamato Miracolo e Rosi, stanno bene. E pure la loro mamma Giada». Questi due puledri di razza Martina Franca, originaria della Puglia, vanno così a ingrandire la famiglia asinina curata dai Mattana e che conta altri due esemplari oltre a Giada.



LE CURE

«L’asina Giada, che ha otto anni, già lo scorso anno - racconta Nicola Mattana - aveva avuto un parto gemellare, ma solo uno dei due piccoli era sopravvissuto, come avviene quasi sempre in natura. Quest’anno, invece, entrambi sono vivi. Al momento stiamo assistendo Miracolo e Rosi giorno e notte e ogni due ore diamo loro da mangiare con il biberon, questo ancora per qualche giorno. Da una ventina d’anni teniamo nel nostro terreno a Ciser degli asini per passione, così che ci possano dare una mano a tenere pulita l’area verde». Ieri Giada, Miracolo e Rosi hanno ricevuto la visita della loro veterinaria.



LA VETERINARIA

«Negli equidi sono rari i parti gemellari e soprattutto che siano portati a termine. Ancora più difficile - testimonia la veterinaria Rossella Borghi - che entrambi i puledri nascano vivi e senza complicazioni, che potrebbero esserci anche per la madre. Personalmente, questa è la prima volta che ho assistito ad un parto gemellare con entrambi i puledri vivi. Il maschio era più debole alla nascita, ma fatte delle cure ora sta meglio, anche se per il momento continua ad essere monitorato e allattato con latte artificiale, mentre la femmina è stata bene fin da subito».