Sono Nicholas e Giulio i primi nati nel 2024 nelle Ulss Dolomiti

BELLUNO - Mamma Llie Andreea Alexandra e papà Valeriu Cornel Gugu di Borgo Valbelluna hanno salutato il piccolo Nicholas Gabriel questa mattina, 1 gennaio, alle 10.02 all’ostetricia di Belluno.

A FELTRE

All’ostetricia di Feltre, l’ultima nata del 2023, è venuta alla luce il 30 dicembre, ed è stata Virginia Braccio di Ignazio e Balen Valentina di Sedico. Il primo nato a Feltre del 2024 alle 14.38 è stato Giulio Cicciarella figlio di Pierpaolo e Veronica Cassia, residenti a Feltre.

Complessivamente, l’anno si chiude con circa 1.255 nati nelle Ulss Dolomiti, in calo rispetto allo scorso anno quando furono 1312 nati, ma in linea con il trend nazionale. I mesi in cui sono nati più bambini sono stati proprio dicembre (122 nati) e giugno (120). Sono nati più maschi che femmine (circa 40 in più). I parti gemellari sono stati 9.

A Feltre i nati sono stati 739, a Belluno 516. Questa mattina, il Commissario Giuseppe Dal Ben, ha portato un saluto agli operatori della Centrale Suem e dei 4 pronti soccorsi di Pieve di Cadore, Agordo, Feltre e Belluno, in questi giorni impegnati per importanti afflussi di pazienti. Il Commissario è passato a ringraziare anche i professionisti delle due ostetricie di Belluno e Feltre.