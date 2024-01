Padova. Si chiama Antonio Franco il primo nato in città, la gioia di mamma Sara: «Una nottata davvero particolare»

PADOVA - Antonio Franco Falasco è il primo nato nella città di Padova. La mamma, Sara Falasco, 41 anni, ingegnere residente ad Albignasego, lo ha partorito nella notte di Capodanno alle 3.46 all'Azienda ospedaliera di via Giustiniani. Antonio pesa ben 3,28 chili e sia lui che la sua mamma stanno bene. «Una nottata davvero particolare per me e per il papà» ha detto Falasco.

Questa mattina, come da tradizione, il Comune e le associazioni hanno portato alcuni doni a Falasco e al suo bimbo come buon augurio.