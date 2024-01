I primi nati nella provincia di Treviso: otto piccoli, da Lucas venuto alla luce all'1:50 a Nora delle 4:59

TREVISO - È venuto alla luce all'ospedale di Montebelluna il primo bimbo del 2024: si chiama Lucas, è nato all'1:50 da mamma Petra, un bel piccino del peso di 3480 grammi.

Il parto è avvenuto in acqua, tutto è andato per il meglio.

All'ospedale di Treviso alle 3:30 c'è stato il primo vagito di Luigi Voltarel, di 3300 grammi, primo figlio di Giulia Moino e secondo per il papà Andrea Voltarel, che ha già una bimba di nome Lia, la famiglia abita a Maserada sul Piave.

Sempre all'ospedale di Treviso sono dovuti correre in tutta fretta Francesca Zanichelli e Matteo Dalla Paola: la coppia attendeva Lavinia per la metà di gennaio, ma la bimba ha deciso di fare a tutti una sorpresa scegliendo di nascere il primo giorno dell'anno. «Stavamo festeggiando con gli amici – racconta emozionato il papà Matteo – quando Lavinia ha fatto capire che non voleva più aspettare». Da Casier i genitori sono corsi a Treviso, dove la piccola è nata alle 5:15, peso 2660 grammi. Al Ca' Foncello l'ultimo nato è stato il piccolo Dominique Ramba, ha salutato il 2023 alle 23:39 secondo figlio di Alexandra Mutiu, la famiglia abita a Paese.

L'ospedale di Castelfranco Veneto tiene alta la media nazionale: ben quattro i piccini nati il primo giorno dell'anno, sono tre maschietti ed una femminuccia. Per soli 10 minuti il reparto castellano non si è classificato al secondo posto nella Marca, battuto da Treviso. Alle 3:40 è nato Gabriele, peso 3166 grammi, la mamma Valeria sta bene, sono tutti felicissimi. Sono seguiti a ruota alle 6:39 Leonida, alle 10:17 Mariam e alle 10:45 Deon.

Al Santa Maria dei Battuti a Conegliano, alle 4:59 è nata Nora, una bambolona di ben 3kg918, sta bene ed è felicissima la mamma Mariam El Ouaabani. Mentre dall'ospedale di Oderzo per il momento nessun bimbo è venuto alla luce