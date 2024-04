FREGONA (TREVISO) - Grotte del Caglieron sempre più accessibili. Dopo le mappe tattili, che hanno reso accessibile il sito naturalistico anche alle persone ipovedenti e cieche, ecco i visori per consentire alle persone con una disabilità fisica – in carrozzina o con difficoltà di deambulazione – di visitare le grotte. Domenica scorsa la prima sperimentazione di questa nuova strumentazione ora disponibile per tutti quei visitatori che fino a oggi non hanno potuto percorrere le passerelle e accedere al sito. Indossando il visore e impugnando con le mani due joystick, ecco che la visita anche per chi prima doveva fermarsi al centro visite può prendere avvio.

L’ESPERIENZA

«Ci sono numerose persone con disabilità motoria o anziani che chiamano per sapere se le grotte sono accessibili e a queste, fino a pochi giorni fa, abbiamo sempre detto di no – testimonia Francesca Bertolin, presidente della Pro Loco di Fregona, associazione che per conto del Comune gestisce il parco - Altre che arrivavano ed erano costrette ad aspettare il resto del gruppo al centro visite. E a noi tutto questo dispiaceva. Da qui il progetto dei visori, ne abbiamo acquistati due, che consentono virtualmente anche a queste persone di poter visitare le grotte in una modalità immersiva. Il virtual tour è abbinato a 20 audioguide, tradotte in sei lingue. Ed è disponibile anche sul sito internet delle grotte, con l’obiettivo di attrarre visitatori anche dall’estero». L’auspicio della Pro Loco è che questa ulteriore modalità di visita possa soddisfare quella parte di pubblico fino a oggi esclusa dalla visita. «Essere un sito accessibile è un plus per i nostri visitatori – sottolinea Bertolin - La realizzazione di questo virtual tour è stata molto impegnativa: ha richiesto il supporto di esperti con attrezzature speciali». A finanziare in parte questa novità un bando regionale. «In un parco tematico-didattico come il nostro – aggiunge – il concetto di imparare visitando è importante e il fatto che non fosse accessibile a tutti era un grosso handicap, che prima con le mappe tattili, ora con i visori, viene superato». Il virtual tour viene offerto al momento in sei lingue, oltre all’italiano: inglese, tedesco, spagnolo, francese, cinese e polacco. «Abbiamo scelto tra le lingue dell’Est Europa il polacco perché dalla Polonia arrivano molti visitatori attratti qui anche dalla grotta della Madonna» evidenzia la presidente. Altra novità lanciata in questi giorni è la caccia al tesoro abbinata al virtual tour online: chi scopre il pupazzo a forma di salamandra, guadagna una serie di punti che poi si tramutano in un premio, uno sconto nei servizi offerti al parco o nelle strutture del territorio.

IL MALTEMPO

«Una promozione – conclude Bertolin – che punta a far arrivare i visitatori». Le grotte sono rimaste aperte anche a Pasqua e Pasquetta, ma i numerosi programmi della Pro Loco di Fregona sono stati rovinati dal maltempo. «Qualche visitatore, nonostante il brutto tempo, è comunque arrivato» aggiornava ieri la presidente Bertolin. Annullato il servizio di bus navetta che era stato organizzato per ieri, dalle 11 alle 17, con partenza da piazza Maronese. Con Pasqua l’orario di apertura delle grotte è stato esteso: ora il sito è visitabile nei giorni feriali e prefestivi dalle 10 alle 16 e nei festivi dalle 10 alle 17.