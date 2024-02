Nascite record, in 72 ore primi vagiti per 4 gemellini di Auronzo: al parto presenti anche i papà e i fratellini

BELLUNO - Quando si appende sulla porta un fiocco, rosa o azzurro che sia, è sempre una grande gioia. Stavolta in Cadore la festa è per quattro; una bimba e tre bimbi. Nelle ultime 72 ore l'Ostetricia e la Pediatria dell'ospedale San Martino di Belluno hanno visto la venuta al mondo di due coppie di gemelli, tutti residenti ad Auronzo. Si chiamano Davide e Lorenzo Corte Metto e Carlotta e Riccardo Emiliani. Le mamme - Monica Comis Da Ronco e Giulia Zandonella Necca - sono state seguite nel percorso dedicato alle gravidanze gemellari e si sono rivolte all'ospedale di Belluno per la nascita dei loro piccoli, avvenuta a poche ore di distanza tra loro.

Parto in famiglia

Entrambe sono al loro secondo parto e hanno potuto contare durante il travaglio, il parto e la degenza della presenza dei fratellini e dei papà Aldo Corte Metto ed Emanuele Emiliani.

Così commenta Giampaolo Tandurella, direttore della Ostetricia di Belluno: «Nel corso del 2023 sono state otto le coppie di gemelli seguite nei nostri ambulatori, due sono le coppie di gemelli nate nei primi 50 giorni del 2024. Il benvenuto vada ai gemellini e a tutti i nostri nuovi nati 2024 da parte delle equipe di Ostetricia e Pediatria dell'ospedale San Martino di Belluno». Intanto si fanno due conti: stanno aumentando i parti rispetto allo scorso anno. I nati nel mese di gennaio 2024 sono 45, contro i 34 del mese di gennaio 2023, un incremento percentuale pari al 32%. «Un trend in crescita che fa ben sperare per il ripopolamento delle zone di montagna della nostra provincia».