​​Oroscopo 2020 di Branko: Leone

. Caro amico, il cielo di questo 2020 fissa la sua attenzione sui tuoi rapporti con gli altri. Il primo arriva in primavera, una Venere spumeggiante, allegra e disinvolta, che ti propone nuove amicizie e relazioni ma anche incontri che possono modificare la tua situazione sentimentale. Da luglio hai in un angolo amico un Marte molto sexy, in sosta straordinaria sino alla fine dell’anno. Insomma, si prepara un periodo di fuochi d’artificio. Da aprile a giugno, nel cielo un transito da non trascurare, il serio Saturno che anticipa per pochi mesi il suo passaggio in Acquario, il segno che nel tuo oroscopo rappresenta matrimonio, collaborazioni. Ora si tratta di un assaggio, ma nel 2021 inizia a programmare cambiamenti!Il giorno chiave: Mercoledì 23 settembre, con Sole e Mercurio in Bilancia, Luna crescente in Sagittario, Venere nel tuo cielo, Marte in Ariete, Saturno in Capricorno.AMORELuce puntata sulla tua vita sentimentale. Venere da aprile alla prima settimana di agosto promette colpi di fulmine e avventure sia che tu sia in coppia da tempo, sia che tu sia libero da legami. Con il solstizio d’estate si aggiunge l’influsso della stella del sesso, le attrazioni diventano molto forti e se sei impegnato anche la relazione più solida potrebbe vacillare. Non a caso il cielo recluta il professor Saturno che ha il compito di controllare la profondità del tuo legame, la sua tenuta di fronte a imprevisti. La stella degli esami quest’anno fa un blitz, quindi hai tempo di fare da solo le tue verifiche. In settembre e in dicembre Marte e Venere, gli innamorati dello zodiaco, compongono nel cielo un triangolo di fuoco che ti fa impazzire d’amore. Occhio a non perdere la testa!LAVORO&AFFARIUrano il rivoluzionario ti ha già abituato lo scorso anno a non dare nulla per scontato, devi continuamente aggiornarti ed essere preparato alle mille trasformazioni repentine che la tecnologia impone. Questo vale ancora di più nel 2020, Saturno annuncia il suo prossimo passaggio nel settore del cielo che influenza società e collaborazioni, i rapporti con i tuoi compagni di viaggio professionale sono ancora adeguati a questi tempi veloci e nuovissimi? Ti converrà fare attenzione a mantenerti sempre vigile e attento, Mercurio nel 2020 ti trascura e in autunno potresti mancare di lucidità. La situazione è più liscia se hai un lavoro dipendente, Giove ti favorisce e potrai avere interessanti opportunità di occupare anche una posizione di rilievo.SALUTECome ti abbiamo già annunciato, Marte, stella dell’energia vitale e dell’eros, sarà eccellente dal 28 giugno sino alla fine dell’anno, se pratichi sport agonistico i risultati saranno decisamente positivi, stai solo attento a non provocarti degli infortuni in aprile, l’unico mese in cui Marte sarà contro e anche Saturno – pianeta collegato a ossa, denti e articolazioni – inizierà il suo transito difficile. Cerca comunque di non esagerare anche quando ti senti invincibile, probabilmente lo sei, ma gli eccessi si pagano. Cautela durante i viaggi. In novembre attento alle vie respiratorie.