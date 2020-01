Oroscopo 2020 di Branko: Toro

Il 2020 inizia con Venere, tua protettrice celeste, in posizione molto buona per il tuo segno, potrebbe essere il segnale di un nuovo amore che nasce con un affascinante straniero vestito di verde che ti porta lontano… chissà che tu non ti decida a iniziare insieme una nuova vita altrove! I mesi più teneri e sono aprile, agosto e ottobre, mentre in primavera la stella dell’amore è concentrata sul settore pratico, e quindi tenderai a prestare poca attenzione all’altra persona, a dare per scontato il rapporto. Non prendertela, in questo caso, se anche il tuo amore fa lo stesso e tu diventi, per reazione, un po’ troppo possessivo! Adesso devi dare tanto amore all’altro, rafforzare la relazione, nel 2021 Saturno verrà a dare un’occhiata alla solidità del legame.



LAVORO&AFFARI

Con Urano nel cielo sei riuscito a familiarizzare con le tecnologie del futuro, e quindi gli ottimi pianeti del 2020 potranno consegnarti i riconoscimenti che ti sei guadagnato. Da aprile a luglio Venere diventa favolosa per gli affari e per il patrimonio, otterrai parecchio anche negli investimenti finanziari. Attento però a non accomodarti sugli allori, da aprile a giugno Saturno fa un blitz in Acquario e annuncia una verifica della tua posizione professionale, fatti trovare pronto dal punto di vista legale e burocratico. Fai anche attenzione a come si comportano soci e collaboratori, verifica la loro affidabilità, Marte alle tue spalle da luglio a dicembre può far pensare a qualcuno che lavora nell’ombra, invidioso della tua buona sorte. Punta sull’estero e vincerai!



SALUTE

Le stelle potenti a tuo favore aprono un ombrello che copre anche la tua forma fisica. Giove in trigono rischia di accrescere il tuo appetito e anche la tua capacità di apprezzare la buona cucina. Cerca di limitarti un po’ a tavola o l’ago della bilancia segnerà vette preoccupanti. Fai un controllo posturale e vai dal dentista in primavera, quando Saturno fa capolino in Acquario, e sottoponiti ai normali controlli preventivi verso la fine dell’anno, Marte nella seconda parte del 2020 ti fa mancare la sua energia diretta e potresti sentirti abbastanza stanco. Devi essere in piena efficienza nel 2021!

. Caro amico, abbiamo il piacere di annunciarti che nel nuovo anno le arpe eoliche astrali suoneranno per te una musica molto gradita: il tintinnio delle monete d’oro che andranno a riempire il tuo forziere! Urano nel cielo continua a spingerti al rinnovamento ma nel 2020 ciò che hai seminato nei due anni passati giunge a maturazione e ricche messi potranno essere mietute. Giove accanto a Saturno e Plutone in Capricorno, segno ben sollecitato da Urano, indica veri colpi di fortuna in particolare da aprile in poi, quando Venere occupa il settore del cielo che parla di denaro, immobili, azioni. Devi guardare lontano per trovare la tua fortuna, l’estero ti porta vantaggi. Non rimanere attaccato al tuo amato cortile verde, il mondo non deve farti paura!Il giorno chiave: Martedì 17 marzo, con Sole, Mercurio e Nettuno in Pesci, Luna, Marte, Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, Urano nel tuo cielo.AMORE