Oroscopo Paolo Fox di Pasqua: le previsioni segno per segno, chi sale e chi scende

Oroscopo Paolo Fox di Pasqua 2024: le previsioni segno per segno dello zodiaco per i giorni di Pasqua e pasquetta. L'esperto Paolo Fox ha svelato le previsioni dell'oroscopo di Pasqua e pasquetta in vista del mese di aprile: l’astrologo Paolo Fox, volto noto delle trasmissioni tv Rai, ha raccontato le previsioni delle stelle per il ponte pasquale.

Oroscopo Ariete di Pasqua

In primavera gli Ariete avranno un Giove in aspetto molto interessante, secondo quanto riporta l'astrologo Paolo Fox, che darà molta energia. Da Pasqua e nel mese di aprile la fortuna vi sorriderà. Tante le novità in arrivo.

Oroscopo Toro

I Toro secondo Paolo Fox torneranno ad avere voglia di iniziare qualcosa di nuovo e di proseguirlo con tutte le energie a vostra disposizione. Entro maggio chi vuole garantire il proprio ruolo si dovrà muovere. Venere sarà decisiva assicura Paolo Fox.

Oroscopo Gemelli

I Gemelli devono verificare la tenuta di un sentimento. Nella primavera inoltrata avranno a che fare con Giove nel segno. Proprio durante questo periodo le relazioni più belle potranno sbocciare come i fiori, spiega Paolo Fox.

Oroscopo Cancro

I Cancro saranno chiamati a compiere scelte difficili, ma molto utili per quel che concerne le relazioni sentimentali. A maggio molto fortunati. Nell’attesa, possono iniziare a programmare sostiene Paolo Fox.

Oroscopo Leone

I Leone potranno contare su ottime stelle che andranno a favorire il mese di aprile (e successivamente anche di luglio). A giugno, invece, l’amore si sbloccherà del tutto rivela Paolo Fox. Molto interessante il cielo della fortuna.

Oroscopo Vergine

I Vergine dovranno capire cosa portare avanti e cosa invece chiudere in maniera definitiva e senza rimorsi di coscienza rivela Paolo Fox. Almeno c’è un crescendo per quel che concerne la sfera sentimentale. Avere Saturno contro crea comunque un po’ di caos.

Oroscopo Bilancia

I Bilancia hanno iniziato a far sentire la vostra voce e ne ha giovato sia l’amore sia il lavoro. Bene la seconda parte dell’anno assicura Paolo Fox. Proprio in primavera inoltrata ci saranno dei cambiamenti.

Oroscopo Scorpione

In primavera, secondo Paolo Fox, i nati nello Scorpione avranno una rinascita nella sfera sentimentale e poi in estate avranno a che fare con un ottimo Saturno.

Oroscopo Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario avranno le stelle protette fino a maggio, evidenzia Paolo Fox. e dopo l’estate il consiglio dell’esperto è quello di non fare mai il passo più lungo della gamba. Meglio non lasciare il certo per l’incerto. Da Pasqua con aprile tra i mesi più importanti per il lavoro.

Oroscopo Capricorno

I Capricorno avranno una parte centrale dell’anno un po’ offuscata, sottolinea Paolo Fox, ma il cielo resta importante su più fronti. Da Pasqua con aprile e maggio i mesi migliori per fare delle grandi scelte.

Oroscopo Acquario

Gli Acquario devono capire che prima del mese di maggio certe situazioni non si potranno risolvere, sostiene Paolo Fox. Ancora certi blocchi emotivi sono da superare.

Oroscopo Pesci

I Pesci vivono sotto un cielo importante, secondo quanto riferisce Paolo Fox. Da Pasqua e con aprile mese top per le relazioni anche perché avete Venere nel segno e Marte arriverà spalancando le porte ai sentimenti.