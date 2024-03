L'attrice Aurora Leone è nata a Caserta il 18 maggio 1999. È Toro con Ascendente in Leone. Con il Sole in Toro e la Luna in Cancro, Aurora unisce un lato stabile e pragmatico a uno sognatore e sensibile. E l’ascendente in Leone le impone di brillare ed essere al centro dell’attenzione. Grazie al Leone guarda il mondo con lucida generosità, avendo ben chiari gli obiettivi che si propone di raggiungere. Il Sole, che lo governa, è nel Toro congiunto a Mercurio: la parola e la capacità di comunicare sono le sue armi, che la forte presenza di Urano colora di toni irriverenti e ribelli, trasformandola in una sorta di dinamitarda imprevedibile e divertente, sempre pronta a ribaltare la visione delle cose per rivelarne una logica sorprendente. Il Toro procede con costanza, tenace e ostinato, se tarda a scaldare i motori, una volta che parte più nessuno lo ferma. Segno sensuale e possessivo, le trasmette la ricchezza e l’esuberanza della primavera, dolce e prepotente. Impossibile arginare la sua vitalità e il desiderio di assaporare la vita.

Nel segno c’è anche Saturno che, severo ed esigente, la vuole saggia e precocemente matura. L’opposizione tra il Sole e la Luna Nera inserisce valori di trasgressione e una capacità insolita di ribaltare la situazione, di osservare le cose da un punto di vista che destabilizza perché azzera i valori, negando le soluzioni più ovvie e scontate. È come se fosse armata di una sorta di raggio laser con il quale attraversa la materia, le situazioni, i ragionamenti… fino a dare le vertigini. La Luna in Cancro congiunta a Venere le dona candore e dolcezza, la sua forza nasce dalla schiettezza che la contraddistingue.

Sognatrice e riservata, ha qualche cosa del Pierrot, innamorato e malinconico. Il Cancro non solo rafforza l’attaccamento al passato e alle origini, ma favorisce un’immaginazione ricca, una capacità di fantasticare con spontaneità. Il segno evidenzia una sorta di purezza innata che fa di lei un’eterna bambina, al tempo stesso ingenua e severa. Con Marte opposto a Giove è preferibile evitare di pestarle i piedi perché se si arrabbia può diventare esplosiva, anche se poi tutto passa come un temporale estivo e torna l’arcobaleno. Attualmente il passaggio di Urano sul Sole, previsto per l’estate, fa maturare in lei decisioni importanti e cambiamenti anche radicali. C’è poi Giove nel settore del lavoro, che a maggio arriverà anche lui in congiunzione al Sole incrementando successo e riconoscimenti.