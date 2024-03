L'oroscopo di Luca Nicolay per il finire di marzo e per il mese di aprile.

ARIETE

Il 5 arriva Venere nel tuo segno, è una fase importante che si ripete ogni anno, il tuo compito è celebrarla, tributando all’amore tutti gli onori di cui sei capace. Ti troverai anche a fare i conti con un atteggiamento più serio e responsabile, che a partire dal 10 ti aiuta a centrarti meglio e a chiarire i tuoi obiettivi.

TORO

Se quello che cerchi è l’amore e il piacere di condividere momenti allegri con gli amici, approfittane fino al 5, i pianeti favoriscono la socialità e ti rendono anche più intraprendente in questo ambito. Le energie ci sono e verso metà aprile ti scoprirai più attiva e combattiva, desiderosa di costruire qualcosa di bello.

GEMELLI

Il periodo è impegnativo per te, specialmente per quanto riguarda la dimensione professionale, in cui dovrai fare i conti con difficoltà e ostacoli più numerosi di quello che avresti immaginato. Ma nei primi giorni di aprile potresti avere un momento di ispirazione, lasciati guidare dal tuo sesto senso, ha fiutato qualcosa.

CANCRO

In questo periodo hai molte cose per la testa, progetti, desideri e aspirazioni che magari potrebbero tradursi anche in un bel viaggio: sarebbe il momento giusto. Dal 5 avrai nuove carte da giocare nel lavoro e potrai avvalerti di dinamiche morbide e avvolgenti, di grande raffinatezza. Coltiva anche l’ambizione, ci vuole!

LEONE

Per te questo è un periodo piuttosto facile, la tua visione lucida ti consente di affrontare e gestire le situazioni grazie alla capacità di esercitare la tua autorità senza entrare in conflitto. Il Sole ti è amico e questo ti dà forza. Poi dal 5 anche Venere viene a elargirti i suoi favori e così anche l’amore ti coccola.

VERGINE

Fino al 30 aprile hai Marte che si unisce a Saturno in opposizione al tuo segno: raddoppiano le difficoltà e le sfide, però anche l’energia per affrontarle. Fino al 4 puoi comunque contare sull’aiuto di Venere, che ti rende più diplomatica e incline all’accordo. Non è tutto, fino a quella data favorisce l’amore passionale.

BILANCIA

Per te a livello lavorativo è un periodo impegnativo, ti è richiesto di investire molte energie e di batterti, superando le resistenze e gli ostacoli in una situazione che a momenti può apparire quasi ostile. In compenso, a partire dal 5 in amore tutto va per il meglio, Venere ti favorisce e potrai ottenere quello che vuoi.

SCORPIONE

Passione, determinazione, seduzione… sembrerebbe che questo mese tu abbia tutto a favore e che tu possa giocare le carte di tuo piacimento. Anche se per quanto riguarda l’amore le cose saranno più facili se ti muovi entro il 4, aiutata dalla tendenza a vivere la relazione in maniera insolitamente romantica e sentimentale.

SAGITTARIO

C’è qualcosa di scomodo con cui ti trovi a fare i conti in questo periodo, una sorta di cocktail di irrequietezza e tensione non sempre facile da digerire. Evita di forzare le cose e prova invece a migliorare l’ascolto. Poi dal 5 entra in scena l’amore e viene a inserire una nota gradevolissima nelle tue giornate, goditelo!

CAPRICORNO

Ti assorbe un processo interiore che ti invita a ritrovarti con te stessa e a volerti bene, specie dai primi giorni di aprile in poi, forse anche in relazione con una situazione piacevole in famiglia o con eventi legati alla casa. Ma c’è anche un bello slancio affettivo, la fortuna ti assiste e potrebbe accelerare i tempi.

ACQUARIO

Sembra che la ricerca di sicurezza e stabilità prevalga sul resto, inducendoti a soffermarti con particolare attenzione sulla situazione economica per prendere alcune decisioni che stai valutando e soppesando. Attorno a te puoi contare su un clima piacevole e affettuoso, che ti fa sentire a tuo agio e ti rende più ottimista.

PESCI

Approfitta fino al 4 della presenza di Venere nel segno per coronare i tuoi sogni d’amore. Nei primissimi giorni di aprile il tuo lato romantico guadagna un protagonismo insolito, ascoltarlo potrà solo farti bene. Sei più serena per quanto riguarda la dimensione economica e la tua capacità di risolvere anche da sola le cose.