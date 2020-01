​​​Oroscopo 2020 di Branko: Capricorno

OROSCOPO DI BRANCO 2020 TUTTI I SEGNI

Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Caro amico, è questo davvero un anno cruciale per il tuo futuro. Hai a disposizione armi stellari per arrivare dove vuoi. Oltre a Saturno, tua stella guida, e a Plutone, hai nel cielo anche il generoso Giove, grande facilitatore. Inoltre Urano- cambiamento è a tuo favore in un segno amico… non sprecare questa opportunità! Lavoro, carriera, successo, denaro, amore sono alla tua portata, e se i nemici e gli invidiosi ti ostacolano - Marte ti dichiara guerra in luglio e insiste sino alla fine del 2020 – potrai batterli. Tuttavia, se vuoi una vera realizzazione personale, quella condizione che sulla terra è la più vicina alla felicità, ricorda di non pensare solo a te stesso, ci sono anche i tuoi cari!Il giorno chiave: Martedì 14 gennaio, con Sole, Mercurio, Giove, Saturno e Plutone nel tuo cielo, la Luna in Vergine, Venere e Nettuno in Pesci, Marte in Sagittario e Urano in Toro.AMOREGiove nel cielo addolcisce il tuo carattere sempre austero e spigoloso, e ti rende più disponibile. La presenza del pianeta accanto a Saturno e Plutone è provvidenziale, perché Venere da aprile a luglio non è molto affettuosa, anche se non è affatto negativa. In scatto con Urano, Giove può suscitare anche amori molto importanti, profondi, che devi saper riconoscere e preservare. Sarebbe un vero peccato se tu perdessi l’occasione di trovare quella sintonia affettiva che può completarti… Lo diciamo perché nella seconda metà dell’anno il cielo diventa rosso fuoco, a causa del guerriero Marte che non ti provoca solo nella professione, ma va a toccare gli affetti più cari. Gelosia, rabbia, sfide, competizione porteranno pepe nelle relazioni spente, ma possono anche farle saltare!LAVORO&AFFARIGiove, Plutone e Saturno nel cielo e Urano in un segno amico sono un passaporto diplomatico per il grande successo. Abbiamo usato il termine “diplomatico” non a caso, proprio per invitarti a non strafare, a infilare un guanto di morbido velluto prima di afferrare ciò che vuoi a tutti i costi, costi quel che costi… non avrai sempre a tua disposizione tutta la potenza stellare di adesso! Per esempio, il tuo protettore Saturno da marzo a giugno fa un veloce blitz in Acquario, dove si stabilirà in dicembre per tre anni interi. Non è certo un transito negativo, ma è il segnale che il cielo gira sempre e tu devi adattarti, evitare di provocare troppo i tuoi nemici, che da luglio in poi si daranno da fare… È vero che “tanti nemici tanto onore”, ma un bel po’ di amici e buone relazioni sono ancora meglio!SALUTELa forma fisica è forse il punto più delicato. Venere nel settore della salute in primavera ti rende molto goloso, e già hai Giove che ti porta ad apprezzare molto tutti i piaceri, compreso quello della tavola… occhio alla bilancia, stavolta potresti mettere su peso! Inoltre tra giugno e luglio Mercurio è fastidioso, attento alle vie respiratorie, soprattutto se soffri di asma. Grande cautela poi da luglio in poi, Marte diventa parecchio stressante per il fisico e anche per il sistema nervoso, sii cauto alla guida, nello sport e nel maneggiare oggetti taglienti, lascia lo scooter in garage.