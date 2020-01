Oroscopo 2020 di Branko: Cancro

OROSCOPO DI BRANCO 2020 TUTTI I SEGNI

. Caro amico, sei al terzo – e ultimo, evviva! – anno alle prese con Saturno, il pianeta degli esami che sta passando al vaglio la tua vita professionale e personale, il matrimonio, per verificarne la solidità. Già quest’anno, però, tra aprile e giugno, la stella allenta la sua presa su di te e ti permette di guardare oltre, di programmare un futuro più leggero e sereno. A dicembre sarai finalmente libero, anche Giove infatti passerà oltre. Nel frattempo dovrai cercare di mantenere dritta la tua nave, e se qualche volta ti troverai di fronte ostacoli e complicazioni, tira pure su la tua corazza, ma non modificare il tuo buon carattere, l’importante è non perdere te stesso, la dolcezza e l’empatia che ti rendono così affettuoso e popolare.Il giorno chiave: Sabato 16 maggio, con Sole e Urano in Toro, Luna, Marte e Nettuno in Pesci, Mercurio e Venere in Gemelli.AMOREL’amore per te è sogno, è rapimento dei sensi ma soprattutto un concerto di cuori che battono all’unisono. Sappiamo quanto sai essere generoso e accudente, il tuo caro amore ne avrà una conferma fra aprile e luglio, quando Venere ti spingerà ad essere ancora più dolce e altruista con chi ami. A volte, però, le preoccupazioni pratiche che riguardano il tuo lavoro e la tua carriera, possono spingerti a diventare un po’ chiuso e nervoso, soprattutto nella seconda metà del 2020, quando Marte assume un angolo ostile e porta nel matrimonio un’atmosfera di conflitto. È per la gelosia? Per fortuna hai dalla tua parte anche quest’anno un ottimo Mercurio, che ti aiuta a mantenere il dialogo. Se vuoi sposarti fallo in maggio, il mese più romantico. Agosto sexy.LAVORO&AFFARILo stesso Marte che ti fa litigare in casa non è male per la carriera, perché accresce la tua ambizione e la voglia di farti largo in ogni modo. Certo non devi esagerare, il complesso delle stelle non è di grande aiuto, dovrai fare tutto da solo, per di più prestando molta attenzione a non commettere passi falsi, perché la burocrazia, il fisco e la concorrenza non te ne perdonano una. Meno male che quel gran furbo di Mercurio anche nel 2020 ama i segni d’acqua e ti consente di trovare una soluzione ingegnosa per ogni difficoltà. I periodi più promettenti sono febbraio, marzo, luglio e novembre, concentra i tuoi sforzi in questi mesi per ottenere il massimo. Inizia a studiare nuovi sbocchi per sistemare i beni familiari.SALUTECome ti abbiamo già detto nei due anni passati, Saturno contro esige un controllo dal dentista e anche dal fisiatra, non escludiamo cadute e problemi alle ossa e alle articolazioni con Marte contrario dal 28 di giugno a fine anno. Dovrai essere prudente alla guida e nello sport in particolare nei giorni di Luna negativa. Giove contrario inoltre intossica il fegato, limita il consumo di dolci e fritti, il cibo può essere una consolazione ma non devi esagerare. Cerca di rispettare orari regolari per i pasti e per il sonno, per evitare tachicardie, insonnia, anemia e stress.