​​​​Oroscopo 2020 di Branko: Sagittario

. Caro amico, sei figlio di Giove, allegro ed esuberante, ingenuo e fortunato. Nel cielo hai sempre una stella che rende la tua vita piacevole. Anche nel 2020 è il tuo protettore celeste a occuparsi del tuo benessere, e dal vicino Capricorno accanto a Saturno e Plutone si impegna a migliorare la tua situazione pratica. Il cielo s’impegna a riempire il tuo portafogli, tu devi solo stare attento a non lanciarti in affari bislacchi, quest’anno Mercurio non ti rende sufficientemente lucido, muoviti con cautela. Anche in amore evita di fare il “cavallo pazzo”, in primavera-estate Venere è molto civetta, provoca e poi se ne va… potrai rifarti nella seconda parte dell’anno, sarai passionale come non mai!Il giorno chiave: Martedì 21 dicembre, con Sole, Mercurio e Plutone in Capricorno, Marte e Luna in Ariete al primo quarto, Venere nel cielo, Giove e Saturno in Acquario, Urano in Toro.AMOREIl 2020 inizia con una bella Venere, simpatica, estroversa e senza pregiudizi, che ti piacerà molto. Come abbiamo già detto, però, la stella dell’amore da aprile a luglio diventa capricciosa e intrigante. Questo lungo transito non vuol dire che in quel periodo non avrai amore, anzi, ma c’è sempre Nettuno l’illusionista che può farti prendere per amore non solo il calesse ma anche i monopattini! Inoltre il nuovo Saturno ti spinge a rendere più stabile e ordinata la tua vita sentimentale, e sarebbe un peccato se la persona che hai scelto si dimostrasse poco affidabile. L’importante è prendere tutto con leggerezza, devi distinguere fra vero amore e attrazione fisica, con Marte scatenato da luglio in poi gli stimoli saranno fortissimi e tu non sei certo il tipo che si tira indietro…LAVORO&AFFARIAnche nel 2020 Mercurio, stella degli affari, è poco presente, e fra marzo e aprile sosta accanto a Nettuno in Pesci, tieni gli occhi aperti e non fidarti di chi ti promette guadagni. Verifica prima di firmare, chiedi consigli a un esperto. È vero che la tua situazione finanziaria non è affatto male, Giove è in posizione “ricca”, ma non è un buon motivo per fare investimenti azzardati. Sei molto creativo e intraprendente, soprattutto nella seconda parte del 2020 ti dai da fare come un matto, macini lavoro e produci, produci… se sei in prova in una ditta sarai certamente confermato, in ogni campo puoi ottenere molto. Devi però tenere a freno la tua impulsività, ragiona con distacco su ciò che ti conviene di più, le opportunità non mancano. E guardati dal demonietto del gioco!SALUTEMercurio e Venere sono un po’ fastidiosi nella prima parte del 2020; non ti possono causare gravi malanni (a meno di altri duri influssi personali), tuttavia sei più sensibile ai disturbi di stagione, se sei un fumatore limita le sigarette al massimo, cura spalle, mani, bevi di più (acqua, tisane). Da luglio in poi hai un Marte formidabile, sarai infaticabile in palestra e anche a letto… se sei uno sportivo di professione potrai battere qualche record. Tutta questa energia però richiede un po’ di senso della misura, cerca di non essere troppo disordinato, altrimenti rischi di stancarti.