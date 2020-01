Oroscopo 2020 di Branko: Ariete

OROSCOPO DI BRANCO 2020 TUTTI I SEGNI

Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Caro amico, “Amore e Guerra”. Nel nuovo anno le stelle seguono percorsi tracciati da un pennello rosso fuoco, il tuo colore preferito, che è quello della passione e delle battaglie. Avrai a volontà eros, amore, sfide e competizione dove potrai misurare i tuoi meriti e il tuo valore, come un cavaliere medioevale che incrocia il suo ferro per il potere, il regno o il cuore della persona amata. Non sarà facile vincere, contro di te ci sono dei pianeti molto potenti: ai soliti Saturno e Plutone l’anno che sta per arrivare si aggiunge anche Giove e i rallentamenti. I nodi da sciogliere, un bel po’. Ma il cielo da luglio in poi ti consegna un’arma acuminata, il rosso Marte, tuo protettore, che resterà con te sino alla fine del 2020. Avanti tutta!Il giorno chiave: Domenica 12 aprile, con Luna in Sagittario, Sole e Mercurio nel cielo, Venere in Gemelli, Marte e Saturno in Acquario e Urano in ToroAMOREChe il 2020 sarà pieno di sorprese nel campo sentimentale lo vedi già in gennaio, che si apre con Venere e Marte eccitanti. Per tutto l’anno le stelle risvegliano la tua indole malandrina e se sei impegnato farai fatica a mantenerti fedele, in particolare da aprile alla prima settimana di agosto Venere sarà in un segno amico, procurandoti occasioni di incontri e flirt e facendo brillare più che mai la tua simpatia, la tua intraprendenza e il tuo fascino. Marte, tua stella guida e pianeta dell’eros, da luglio in poi ti rende infaticabile e travolgente, averti accanto sarà un’esperienza unica. Certo, se sei in coppia, la gelosia si farà sentire! Attenzione a non diventare troppo sbrigativo e prepotente, la foga piace, ma devi rispettare i tempi dell’altra persona, avrai modo di gustarti anche i “preliminari”.LAVORO&AFFARILe potenti stelle in Capricorno – nel 2020 c’è anche Giove in quel punto del cielo – sono sì contrarie al tuo segno, ma anche stimolanti. Qualsiasi sia il tuo campo, dovrai superare parecchi ostacoli, burocrazia, agenzia delle entrate e superiori ti daranno filo da torcere; anche quando i tempi lunghi ti esasperano non fare la testa calda, non è il caso di sfidare la legge e nemmeno di aggirarla, non fare il furbetto, tentazione che sarà più forte che mai in primavera, quando Saturno ti concederà una tregua. Alla tua foga, concorrenti e autorità reagiscono con una sorta di “guerra di trincea” che ha lo scopo di farti commettere passi falsi, non cadere nelle trappole. La sfera finanziaria è ancora sottoposta a influssi destabilizzanti, nel 2020 ti conviene evitare spese futili, nel 2021 potrai rifarti.SALUTECome abbiamo già detto, oltre a Saturno contrario (attenzione mentre guidi, maneggi oggetti pericolosi o pratichi sport, ossa e articolazioni sono fragili, vai dal dentista) hai anche da fronteggiare l’ostilità di Giove, che intossica il fegato e le vie biliari. Per fortuna hai un grande Marte, garantisce l’energia vitale e la forza per riprenderti dopo le malattie, i mesi più faticosi sono febbraio e marzo. La lunga permanenza marziana nel tuo cielo, però, potrebbe avere un effetto troppo eccitante; i piccoli Ariete sono ipercinetici e vanno aiutati a dormire con la camomilla. Sesso super.