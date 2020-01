​​​Oroscopo 2020 di Branko: Vergine

OROSCOPO DI BRANCO 2020 TUTTI I SEGNI

. Caro amico, hai davanti un anno esplosivo. A Saturno e Plutone, in Capricorno da tempo, si è aggiunto anche il prospero Giove, terzetto che influenza l’amore e la creatività, i figli… È venuto il momento di accasarti, di dire un “sì” definitivo alla persona del tuo cuore, di realizzare i tuoi sogni di gloria, in particolare se sei un artista o lavori nel campo dello spettacolo. Queste stelle sono così forti che riescono a mettere a tacere anche la voce dispettosa di Venere, che rimane in Gemelli da aprile a luglio, mentre un fiero Marte nel settore dell’eros ti spinge a esplorare nuove esperienze. Permetti alla grande forza delle stelle di spingerti lontano, non rimanere legato alle piccole abitudini rassicuranti.Il giorno chiave: Venerdì 23 ottobre, con Sole e Mercurio in Scorpione, Venere nel cielo, Marte in Ariete, Luna crescente in Capricorno insieme a Giove, Saturno e Plutone, Urano in Toro.AMOREGiove nel settore dell’amore ha una grandissima forza, soprattutto perché incrocia i suoi raggi con l’elettrico Urano, che ti propone nuove esperienze, stimoli e occasioni d’incontro; la tua vita non è mai stata così movimentata… talvolta rischi di diventare frenetico, come fra febbraio e marzo, quando il tuo protettore Mercurio si tuffa per una lunga nuotata nel mare inquieto dei Pesci. Non essere suscettibile, i problemi che nascono nella coppia (soprattutto nei legami di lunga data) sono dovuti a malintesi che l’abbraccio amoroso può scacciare con facilità. Sono possibili nuove passioni improvvise che scoppiano all’estero o con qualche straniero romantico e avventuroso. L’estate è irrequieta e sensualissima, nascono solidi amori, non rovinarli iniziando a litigare per i soldi!LAVORO&AFFARINel 2020 il tecnologico Urano - in ottimo aspetto - è assistito dalla fortuna di Giove. Ai problemi che dovessero presentarsi puoi rispondere con una contromossa vincente, non sarà facile batterti in una competizione, se vuoi qualcosa prima o poi la spunterai! La stella degli affari è nervosa solo all’inizio dell’anno, poi tra giugno e novembre sarà a tuo favore e, si sa, quando hai Mercurio dalla tua nessuno è pari a te. Nella seconda parte dell’anno c’è grande movimento nel settore del patrimonio familiare, ti ci impegni con grande grinta, non escludiamo contrasti, non innervosirti, ci vorrà un po’ di tempo poi gli altri si adegueranno. Buone notizie per chi cerca un primo impiego o vuole cambiare, nel 2020 Saturno si affaccia nel settore del lavoro.SALUTESei molto ben protetto dalle stelle, tuttavia qualche disturbo sarà possibile fra febbraio e marzo, spalle, braccia, mani e vie respiratorie sono delicate. Cura molto la pelle in primavera e preparala al sole estivo con vitamine e creme, possibili eritemi solari e irritazioni. Inoltre Marte nella seconda parte dell’anno sosta a lungo in Ariete, e, anche se sei prudente, potrebbe far nascere dentro di te una certa voglia di sfida. Ricorda anche che Nettuno resta difficile, quindi non esagerare con le bevande alcoliche né con i farmaci. Controlla il peso, Giove ti mette appetito!