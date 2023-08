​Venezia e quel no alla darsena al Lido pagato carissimo

Riepilogando Venezia, per l'Unesco, è e sarà vittima dalla sua principale risorsa: il turismo. Aggiungo io: a causa di questo tipo di turismo a cui è stata condannata dalle convinzioni "filosofiche" di un cittadino veneziano che, "per la salvaguardia di Venezia" ha bocciato la costruzione di una darsena al Lido di Venezia. Questa sarebbe stata destinata all'ormeggio e pernottamento di yacht di tutto il mondo. Risultato: contro un sicuro introito di milioni di euro di crocieristi milionari che avrebbero frequentato il Casinò, la Mostra del Cinema, l'Hotel Excelsior, il De Bains, l'Hungaria, ovvero un'isola da sogno come è il lido di Venezia e naturalmente la calamita principale che è Venezia, ci ritroviamo con un'isola che sta morendo con tutti i suoi alberghi, con un Casinò già chiuso e con una Mostra del Cinema pietosa che non regge più neanche alla concorrenza di quella di Roma. E Venezia ha ora il turismo che si merita che l'ha trasformata in una casbah. Sorge spontaneo il paragone: Nizza e Cannes molto vicine. Le differenze sono eclatanti, non certo frutto di una politica miope.

Mario Scattolin

Mira (VE)