Tolentino, clienti fuggono senza pagare il conto al ristorante con la scusa della sigaretta. Il titolare diffonde il loro video su Facebook

TOLENTINO Si siedono al tavolo del ristorante, mangiano dagli antipasti alle grigliate e bevono del buon vino. Poi si alzano per fumare una sigaretta - a detta loro -, ma salgono in macchina e scappano senza pagare il conto. È accaduto sabato sera al ristorante “Il braciere del diavolo” a Tolentino. Il titolare, Gianni Carradori, ha deciso di affidare ai social il suo sfogo pubblicando i filmati delle telecamere.

Alle 21 avevano già finito

«Sabato sera - racconta il ristoratore Carradori - sono arrivati nel locale intorno alle 19.45, senza prenotazione, e sono andati via intorno alle 21. Non hanno destato alcun sospetto: hanno mangiato gli antipasti, le bistecche, i contorni, bevuto acqua e vino per un totale (mai pagato) di 73,50 euro».

Guarda il video