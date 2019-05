Incontro per restituire soldi e interessi: all'appuntamento con l'usuraia si presentano i carabinieri. Arrestata una rom

di Francesco Marcozzi

I carabinieri di Giulianova l’hanno bloccata mentre si stava facendo consegnare quanto pattuito con interessi usurari e la donna, colta in fragranza di reato, è stata arrestata e trasferita in carcere. Si tratta di una donna di origine rom, E.D.R di trent’anni alla quale la vittima si era rivolta per avere un prestito di appena 1400 euro. Ne aveva assolutamente bisogno perchè doveva far fronte a qualche debito. La rom si è detta d’accordo per concedere il prestito ma ha avanzato alla poveretta delle soluzioni capestro per quanto riguarda la restituzione della somma che doveva essere aumentato dell’interesse del 25 per cento, insomma un prestito a strozzo.La vittima ha fatto finta di accettare ed entrata in possesso della somma che le serviva ma ha subito capito che non avrebbe potuto far fronte ad un interesse così rilevante. Per questo lei ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Giulianova quali ha rivelato che il luogo scelto per la restituzione della somma con tanto di interessi sarebbe stato l’ospedale. E così all’appuntamento si sono presentati anche i militari i quali sono sbucati fuori mentre la donna stava consegnando la somma alla rom la quale è stata bloccata. È stata portata in caserma ed successivamente dichiarata in stato di arresto.