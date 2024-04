Rinnovare o richiedere il passaporto in trenta giorni non è più un'utopia. Grazie alla sperimentazione di alcune Questure, la nuova "Agenda prioritaria online" sta infatti permettendo ai cittadini di ottenere il documento in poche settimane, evitando il caos degli scorsi mesi e i ritardi dell'ultimo anno, quando i disservizi hanno fatto saltare circa 167mila viaggi e di conseguenza almeno 300 milioni di ricavi.

I problemi con i passaporti

Mai come lo scorso anno rinnovare o fare da zero il passaporto ha rappresentato un grande ostacolo per migliaia di cittadini. Tra liste d'attesa lunghissime, ritardi e disservizi, richiedere il documento è diventata un'impresa, al punto che in molti sono stati costretti ad annullare o a spostare viaggi già prenotati. In realtà, per chi aveva delle urgenze, una corsia preferenziale era però garantita dalla Polizia di Stato: «Qualora sussistano motivi di urgenza dovuti a lavoro, salute, studio, turismo o altro, adeguatamente giustificati, sarà possibile rivolgersi direttamente alla Questura di competenza secondo le modalità che ogni Questura pubblicizza sul proprio sito per ottenere il rilascio del passaporto in tempi utili». Il problema? Molto spesso i cittadini non sono riusciti nemmeno ad accedere al canale.

La novità

Visti i ritardi e i disservizi, in molte Questure d'Italia è diventato possibile prenotare il passaporto attraverso una nuova corsia, che divide gli appuntamenti di chi può attendere anche mesi da quelli che hanno urgenza. Il tutto, con un'unica avvertenza: l'urgenza va dimostrata. Una volta richiesto l'appuntamento, infatti, è necessario presentarsi nel giorno e nell'orario stabiliti con «la documentazione attestante l’esigenza di rilascio del passaporto in via prioritaria», che comprende quindi biglietti aerei, carte che attestino l'obbligo di trasferta per motivi di lavoro o di studio, e comprovati motivi di salute.

Come funziona la nuova agenda prioritaria

Come anticipato, la necessità di ottenere il documento in tempi stretti - che può essere determinata ad esempio motivi di studio, lavoro, famiglia e turismo - dev'essere «documentata all'atto della presentazione dell'istanza, pena la mancata accettazione della stessa». La prenotazione nell'agenda prioritaria consente al titolare dello Spid o della Cie di prendere fino ad un massimo di due appuntamenti. Il sistema rende visibili nuove prenotazioni in ogni giorno lavorativo a partire dalle 8 di mattina. Resta però operativa l'agenda ordinaria online, che consente ai titolari di Spid o Cie di prendere fino a un massimo di quattro appuntamenti complessivi. La prenotazione di un appuntamento nella nuova sezione prioritaria è possibile «qualora sia necessario ottenere il passaporto entro 30 giorni e non ci siano date che soddisfino le esigenze tramite il sistema di prenotazione nell'agenda ordinaria».