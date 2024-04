Ticket d'ingresso a Venezia: contributo anche per chi prende i vaporetti nei due terminal di Punta Sabbioni e di Chioggia

Capillarità dei punti vendita affinché ogni viaggiatore abbia più possibilità per acquistare il contributo d'accesso, anche durante la navigazione verso la città storica. E poi massima informazione, coinvolgendo enti, associazioni di categoria, aziende di trasporto e strutture ricettive. In questo modo si cercherà di intercettare i turisti che dalle spiagge si recheranno a Venezia e dovranno pagare il contributo di accesso. Sotto osservazione, quindi, gli ospiti che da Punta Sabbioni e Chioggia s'imbarcheranno verso Venezia e appunto saranno tenuti al pagamento del ticket.

Con una precisazione in più per Punta Sabbioni, considerata da sempre la seconda porta d'accesso verso la laguna con migliaia di persone che da qui s'imbarcano verso il centro storico lagunare e le isole.



Ma con una velocità differente rispetto ai 29 giorni di sperimentazione previsti per il ticket d'accesso, ovvero picchi di presenze all'imbarcadero durante la primavera (quando la sperimentazione sarà in vigore dal 25 al 30 aprile e dal primo al 5 maggio), e presenze più fluide nei fine settimana estivi, quando invece la sperimentazione sarà proprio nei weekend (sabato e domenica) fino al 13-14 luglio, con esclusione del fine settimana della Festa della Repubblica (1-2 giugno).

Cavallino Treporti e Punta Sabbioni

Proprio a Cavallino Treporti, grazie alla collaborazione avviata tra Vela spa (incaricata dal Comune di Venezia al servizio di vendita e riscossione del contributo di accesso) e l'amministrazione comunale è stata avviata una collaborazione tra il consorzio Parco Turistico e la partecipata Ct-Servizi. Il primo si occuperà della vendita del contributo d'accesso nei propri uffici di Punta Sabbioni e Cavallino, il secondo nel proprio check point dell'area mercato intercettando i bus turistici che devono attraversare la Ztl. In più è in fase di definizione un accordo tra Vela spa e i maggiori campeggi della zona che faranno informazione e vendita diretta del titolo d'accesso. Gli acquisti, ovviamente, potranno avvenire anche nelle biglietterie di Punta Sabbioni, comprese quelle automatiche.

Confermata la possibilità di acquistare il titolo attraverso un sistema di E-commerce che in tre passaggi permette di scaricare il Qr-code oppure con il telefonino attraverso Whatsapp

Coinvolta anche Atvo che venderà il ticket, la stessa Vela in questa fase sta dialogando pure con tutti i lancioni granturismo che avranno la possibilità di avere a bordo dei totem e delle vetrofanie che, oltre alle informazioni, permetteranno al viaggiatore di acquistare il contributo d'accesso durante la navigazione.

Chioggia

A Chioggia, dove però le maggiori escursioni sono su Pellestrina e Lido, è stata attivata una convenzione con la Raffaello Viaggi (principale vettore su Venezia), che farà informazione e vendita. Ad aggiungersi c'è poi tutta la rete di agenzie Vela tra Chioggia e Sottomarina.



«Sia a Cavallino-Treporti che a Chioggia spiega l'assessore al Bilancio Michele Zuin - abbiamo allestito un sistema che permette di intercettare i viaggiatori alla partenza. La collaborazione con queste due città è fondamentale: ci permette di dare da subito delle comunicazioni specifiche. Agli approdi Cornoldi ci saranno dei controlli simili a quelli previsti a piazzale Roma o fuori dalla stazione. Nulla di invasivo, il buon senso non mancherà, ci saranno verifiche a campione per non creare disagi. Ricordiamoci che quella di quest'anno è una sperimentazione, ci saranno sicuramente degli accorgimenti da introdurre. La città poi resterà sempre aperta, ma in base ai dati che raccoglieremo sarà possibile decidere le tariffe e le soglie per i prossimi anni».