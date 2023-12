PADOVA - Chi si avvventura con lo spid per prenotare il rilascio o il rinnovo del passaporto in Questura vede apparire la scritta "No" nella casellina che indica le disponibilità. Il problema è che non esiste un altro posto leggasi commissariato dove poter fare il documento, bisogna rivolgersi proprio in Questura che è sovraccarica. In questo momento chi è stato fortunato ed ha prenotato sarà ricevuto fra marzo e aprile.



Al centralino arrivano centinaia di chiamate ogni giorno a cui gentilmente gli operatori spiegano la situazione. Solo per brevi momenti nella mattinata la finestra della disponibilità apre al Sì, per poi richiudersi. Sul sito della Questura di Padova sono descritti gli orari nei quali l'Agenda elettronica automaticamente e l'Ufficio passaporti manualmente inseriscono le date disponibili per gli appuntamenti (alle ore 8, 11, 13) Ogni giorno, alle 08, (azione automatica che si ripete quotidianamente), il sito, che agisce come una vera e propria agenda elettronica, rende disponibili circa 100 posti per il primo giorno feriale utile, attualmente a cinque/sei mesi dalla data del collegamento. Sempre ogni giorno feriale, alle 11 e alle 13, vengono inseriti altri 50/60 posti, in base alle disponibilità residuali effettive dell'agenda; questi posti sono generalmente resi disponibili a 20/30 giorni dalla data del collegamento, quindi più ravvicinati rispetto a quelli delle 08.



Questo ovviamente per l'ordinaria richiesta. In caso di urgenze esiste una Pec dedicata a cui fare domanda mediante l'invio di una mail all'indirizzo di posta certificata dipps157.00n0@pecps.poliziadistato.it (raggiungibile anche da indirizzo di posta non certificata) .



La questura inoltre dunque, ha individuato un canale dedicato attraverso cui le agenzie di viaggio e le aziende associate a Confindustria Veneto Est possano direttamente comunicare con l'ufficio Passaporti segnalando le richieste urgenti di viaggio. Altra iniziativa intrapresa per far fronte alle numerose richieste riguarda l'azienda ospedale università, dove è stato realizzato uno "sportello passaporti" presso il Posto di Polizia, dedicato al personale sanitario che presta servizio all'azienda sanitaria e l'istituto oncologico Veneto, con l'obiettivo di garantire una pronta risposta ad una categoria professionale.

M.G.