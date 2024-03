PADOVA - Più di 400 appuntamenti extra nel giro di dieci giorni, che portano a quasi 11mila le pratiche per il rilascio o il rinnovo del passaporto processate dalla Questura di Padova dall'inizio di quest'anno. Il risultato è reso possibile da due importanti novità introdotte di recente per cercare di agevolare l'altissimo numero di padovani che hanno bisogno del documento: l'Agenda prioritaria e il Planner minori.

Passaporti, le criticità

La situazione passaporti dopo la pandemia ha registrato gravi criticità, a Padova come nel resto d'Italia. La possibilità di tornare a viaggiare dopo molto tempo (durante il quale molti documenti erano nel frattempo scaduti), ma anche la necessità del passaporto dopo la Brexit per raggiungere la Gran Bretagna, hanno portato decine di migliaia di padovani a dover richiedere il titolo, con la conseguente necessità di prendere appuntamento in questura, finendo per ingolfare pesantemente il sistema. La Questura ha fatto il possibile per adeguare la capacità di risposta alla grande domanda, anche attivando una serie di strumenti per snellire i tempi d'attesa e velocizzare le richieste urgenti. Così, il mese scorso, si registravano una quarantina di pratiche gestite ogni giorno. Oggi la situazione resta complessa, come dimostrava l'assenza di appuntamenti disponibili ieri pomeriggio, ma per chi ha in programma viaggi urgenti oggi c'è un aiuto in più.

Agenda prioritaria

L'Ufficio passaporti padovano ha infatti adottato un nuovo sistema di appuntamenti per richiedere il passaporto, che mira a rendere più rapide ma anche più agevoli le pratiche. Si chiama Agenda prioritaria ed è entrata a regime il 13 marzo. I primi frutti si cominciano a vedere: in dieci giorni la Divisione amministrativa e di sicurezza (Pas) della Questura ha acquisito 405 appuntamenti in più rispetto al regime di agenda ordinaria. Considerando i circa 40 al giorno processati in regime ordinario, significa che il numero di procedure quotidiane è sostanzialmente raddoppiato. Ma cosa permette di fare, concretamente, l'Agenda prioritaria? Chi deve partire entro 30 giorni (a patto di avere un'urgenza comprovata, come motivi di lavoro, studio o salute) e non riesce a prenotare sull'agenda tradizionale, troverà dei posti extra a disposizione. E non è finita. Se anche nella prioritaria non dovesse esserci posto, chi ha motivi d'urgenza per partire entro 15 giorni troverà un tasto rosso da cui scaricare un modulo con cui potrà presentarsi già il giorno dopo all'Ufficio passaporti. La procedura guidata si trova su https://www.passaportonline.poliziadistato.it (accesso con Spid o Cie). Tutte le indicazioni sono disponibili su https://questure.poliziadistato.it/it/Padova.

Uno strumento che si unisce ai diversi già attivati nei mesi scorsi per potenziare l'Ufficio passaporti: dall'aumento del personale dedicato all'attivazione di ulteriori postazioni per la stampa, dal prolungamento degli orari di apertura agli appuntamenti nelle sedi distaccate. Oggi infatti la prenotazione per il rinnovo o il rilascio del passaporto si può fare (oltre che a Padova) anche a Cittadella, Abano Terme e Camposampiero, evitando così la doppia trasferta in centro al capoluogo. Per ottenere il documento servono infatti un primo appuntamento per depositare la documentazione e le impronte digitali e un secondo per il ritiro. Inoltre sono stati realizzati due appositi Sportelli passaporti anche nella sede dell'Università (a palazzo Bo) e in quella dell'Azienda Ospedale-Università (all'ospedale in via Giustiniani).

Planner minori

Un'altra importante novità introdotta a Padova è il Planner minori, che consiste in un'agenda di appuntamenti riservata alla prenotazione per il rilascio del passaporto dei minorenni. Grazie agli interventi finora adottati la Questura di Padova ha acquisito dal 1 gennaio al 25 marzo 10.732 pratiche per il rilascio/rinnovo del passaporto e 471 dichiarazioni di accompagno per minori: nel 2022 le pratiche acquisite in tutto l'anno sono state 28.704 e 956 le dichiarazioni di accompagno per minori, mentre nel 2023 le pratiche in dodici mesi sono state 45.541 e 1.622 le dichiarazioni per gli under 18.