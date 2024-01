Odissea passaporti, a Nordest tornano le lunghe attese. Maglia nera a Padova

Scrive Mauro Sartore da Padova: «Da più di un anno (!) mia moglie ed io cerchiamo di ottenere il rilascio del passaporto. O meglio: di ottenere un banale appuntamento per presentarne domanda agli uffici». Segnala Flavia Miotti da Venezia: «Il 22 gennaio ho fatto richiesta per avere un appuntamento per ottenere il passaporto. Mi hanno dato la data del 28 novembre 24, quindi tra 10 mesi». Sono le ultime due lettere di protesta, arrivate al Gazzettino, sulle lunghe liste d'attesa per il rilascio del documento necessario all'espatrio verso i Paesi extra-Ue: un problema che, al di fuori delle situazioni di urgenza (che vanno comprovate), perdura in buona parte del Nordest.