PORDENONE/UDINE - La Questura di Pordenone ce la sta mettendo tutta. Gli sforzi per migliorare la situazione sono massimi e come riferiscono fonti accreditate interne al palazzo della Polizia di Stato, le attese si sono ridotte a circa 40 giorni. E il messaggio, comparso anche sulla pagina Facebook ufficiale della Questura pordenonese, prometteva bene: «Da domani mattina, 7 marzo 2024, i posti disponibili nell’agenda online passaporti saranno caricati alle ore 8 del mattino».

Nessuno, però, poteva immaginare l’assalto all’arma bianca per ottenere il “tesoro”, cioè un passaporto sempre più complicato da avere in tempi brevi, a meno di non essere in possesso di un’urgenza effettivamente dimostrata.



COSA SUCCEDE

Non è bastato l’open day voluto dal questore di Pordenone, Giuseppe Solimene. L’iniziativa di sabato 2 marzo è stata un successo ma evidentemente la “fame” di passaporti (oppure di rinnovi del documento) è ancora forte nel Friuli Occidentale. E il territorio paga una situazione pregressa che era culminata in un report nazionale che evidenziava come alla voce “data” non corrispondesse alcun giorno buono per la prenotazione online dell’appuntamento. Ieri mattina, poi, il boom di richieste.

Lo sportello telematico apriva come detto alle otto del mattino. Una specie di primo “click day”, come avviene per i concorsi, con gli utenti metaforicamente in coda per guadagnare un buon posto nella lista d’attesa. Ma gli appuntamenti sono stati “divorati” dai cittadini della provincia di Pordenone. Eloquenti, ad esempio, i commenti comparsi sotto il post della Questura di Pordenone. «Sono entrata alle 8 in punto - racconta una donna - c’era un appuntamento, l’ho cliccato ma non mi ha fatto proseguire con l’orario, subito dopo è comparsa la solita frase “nessuna disponibilità”». «Anch’io ho proseguito con l’inserimento del dati personali, ma successivamente la disponibilità non c’era più (nonostante fossi riuscito a selezionare una fascia oraria)», ha replicato un altro utente, che ha chiesto: «Saranno disponibili altre date?». Naturalmente la risposta è affermativa, e si spera con meno calca. «Stessa situazione anche per me. Entrata alle 8 nessuna disponibilità. Riprovato più volte, sempre nulla», ha confermato una terza cittadina pordenonese correttamente collegata al portale per l’ottenimento di un appuntamento del passaporto a Pordenone.



IL PERCORSO

Non è facile bruciare i tempi. Il personale della Questura non ha disponibilità e orari infiniti. Della materia, in passato si era interessata anche la Prefettura ed effettivamente a Pordenone si è messa in moto una macchina per velocizzare le procedure e smaltire la grande lista d’attesa, tanto che oggi dalla Questura stessa si parla di un tempo di 40 giorni. Resta però una grande pressione sul sistema, che può aumentare con l’avvicinarsi della stagione estiva, quando si concentrano i viaggi di molte persone.



IL CASO UDINESE

Sembra essere molto diversa la situazione che si vive a Udine, dove in passato si erano accumulati ritardi proprio in merito alle prenotazioni per il passaporto oppure per il rinnovo del documento. Nel Friuli Centrale, stando a quanto filtra dalla Questura del capoluogo, ora le attese si sono ridotte a pochissimi giorni ed è stata garantita un’estensione dei posti settimanali pari a 150 unità rispetto al passato.