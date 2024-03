TREVISO - Passaporto, nuova procedura per richiederlo con urgenza in Questura a Treviso. Il sistema, accessibile attraverso l'indirizzo web www.passaportionline.poliziadistato.it, è fruibile nel caso in cui il cittadino abbia la necessita di ottenere il passaporto entro 30 giorni e non vi siano date disponibili sull'agenda ordinaria.

Inoltre, nel caso in cui il cittadino abbia la necessità di avere il documento entro 15 giorni e nemmeno le date dell'agenda prioritaria soddisfino questa esigenza, si potrà usufruire di una procedura ancor più snella, che prevede la possibilità per l'utente di accedere direttamente allo sportello passaporti durante l’orario mattutino.