Guerra in Ucraina, le news di oggi. Gb annuncia che fornirà lanciamissili M270 a lungo raggio: «Decisione in linea con Stati Uniti»

Guerra in Ucraina, le news del 2 giugno. La Gran Bretagna ha confermato che fornirà all'Ucraina sistemi missilistici M270 a lungo raggio. Lo ha detto il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace alla Cnn, precisando che questo passaggio è stato «strettamente coordinato» con la decisione degli Stati di fornire all'Ucraina il sistema HIMARS. Il governo britannico ha anche affermato che l'esercito ucraino verrà addestrato a utilizzare i lanciarazzi nel Regno Unito in modo da massimizzarne l'efficienza.

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Sanzioni congelate, c'è il veto di Orban: «Sbagliato... GUERRA Ucraina, news sulla guerra di oggi. Kirill, slitta ok Ue al nuovo... LA GIORNATA Festa della Repubblica, Mattarella: «Per la pace serve impegno... L'ATTACCO Ucraina, colpita cisterna di acido nitrico a Severodonetsk. Il... LO SCENARIO Ucraina, Unione europea e il grano: «Avanti con il piano Onu... L'EVENTO Quirinale, al concerto per il 2 giugno niente ambasciatori di Russia... LA GUERRA Sanzioni alla Russia, il nuovo pacchetto varato dall'Ue:... SUL NY TIMES Guerra Nato-Russia? Biden: «Non la vogliamo e non cercheremo di... LA GIORNATA Guerra Ucraina, ultimissime. Kiev: Severodonetsk quasi tutta in mano... L'ANALISI Embargo petrolio russo, cosa accadrà in Italia? Dai prezzi... L A STRATEGIA Putin, vincere la guerra conquistando Severodonetsk? Così lo... MONDO Ucraina, Akarov: «I russi hanno perso oltre 42 mila... IL VERTICE EUROPEO Petrolio russo, embargo ma solo sulle navi. Zelensky: «Restate... IL RETROSCENA Embargo petrolio russo, Draghi ottiene garanzie. «Non ci... LA GUERRA Giornalista francese ucciso in Ucraina: Frédéric... LA GIORNATA Ucraina, le news della guerra. Gli Usa contro l’escalation:... IL SUMMIT Russia, sesto pacchetto di sanzioni della Ue: si va verso embargo del... PREZZI Inflazione, picco negli Stati Uniti. Cosa succede in Europa? I rischi...

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 9.30 - Oltre 260 bambini hanno perso la vita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto oggi su Telegram l'ufficio del procuratore generale di Kiev, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. Dal 24 febbraio scorso i minori uccisi sono 261, ben 18 in più rispetto a ieri, mentre i feriti sono oltre 460, ha precisato l'ufficio del procuratore.

9.20 - «L'Italia e tutta la comunità internazionale, hanno un ruolo centrale nel favorire il dialogo. Dobbiamo farlo uniti, insieme. La nostra esperienza ci ha mostrato come si possa costruire una convivenza stabile e duratura, anche all'indomani di conflitti sanguinosi». Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone in occasione della Festa della repubblica.

Ore 9.10 - La Russia ha preso il controllo della maggior parte della città ucraina di Severdonetsk (est): lo ha confermato l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. La strada principale verso Severdonetsk rimane probabilmente sotto il controllo ucraino, sottolinea il rapporto dell'intelligence pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, ma la Russia continua a guadagnare terreno grazie a una forte concentrazione del fuoco di artiglieria. Tuttavia, prosegue, l'operazione è costata finora perdite tra le truppe russe. L'attraversamento del fiume Siverskyy Donets, che rappresenta una barriera naturale alle mire espansionistiche di Mosca, è «vitale per le forze russe» che puntano al controllo della regione di Lugansk e si preparano a spostare l'attenzione sulla regione di Donetsk. I potenziali siti di attraversamento si trovano tra Severdonetsk e la vicina città di Lysychansk, spiega il rapporto, oltre alla vicina città di Lyman catturata di recente. In entrambe le località, la linea del fiume probabilmente è ancora controllata dalle forze ucraine, che hanno distrutto i ponti nel tentativo di impedire l'avanzata russa. È probabile che la Russia avrà bisogno almeno di una breve pausa tattica prima di cercare di attraversare il fiume e lanciare successivi attacchi nel Donetsk, dove le forze armate ucraine hanno preparato posizioni difensive, conclude l'intelligence. Tuttavia, per farlo Mosca rischia di perdere parte dello slancio acquisito nell'ultima settimana.

Ucraina, Kiev annuncia di aver affondato due barche russe nel Mar Nero

Le forze armate ucraine hanno annunciato di avere affondato due mezzi da sbarco russi nel Mar Nero. Lo afferma il comando operativo 'Sud' su Facebook, precisando che si tratta di barche militari russe nascoste nell'estuario del Dnepr pronte a svolgere operazioni di sabotaggio e ricognizione. Durante il giorno, ieri, i difensori ucraini avevano distrutto tre depositi di munizioni dei filorussi nel sud. In tutto le Forze Armate hanno distrutto una installazione di artiglieria antiaerea e 1 semovente, 4 carri armati T-72, 4 unità di equipaggiamento corazzato e automobilistico e 3 droni. I russi - aggiunge la nota - stanno concentrando gli sforzi sulla conquista della regione di Lugansk e sono ancora in corso pesanti combattimenti per Severodonetsk. Secondo lo stato maggiore , gli occupanti si sono assicurati il controllo sulla parte orientale della città. Secondo funzionari occidentali citati dalla Ukrainska Pravda, è improbabile che la cattura di Severodonetsk da parte delle truppe nemiche «diventi la base» della campagna russa nel Donbass, che potrebbe protrarsi «fino alla fine dell'anno».