Zelensky, crisi di legittimità e calo dei consensi: chi lo può sostituire. Tricarico: «Il popolo ucraino è stanco»

La legittimità di Zelensky è in dubbio. E i consensi in calo. Il suo mandato scade il 20 maggio. Ma le elezioni presidenziali non si terranno. La legge marziale, per ovvi motivi, è stata prorogata e impedisce che si vada al voto. C’è però chi contesta il suo incarico, appellandosi ai vuoti normativi della legge ucraina. «In una ipotesi di votazione oggi, potrebbe essere vero che ha perduto consensi - sottolinea il generale Leonardo Tricarico -. C'è stanchezza nel popolo ucraino, nelle famiglie dei caduti, ci sono fenomeni anche di rifiuto (soprattutto nei giovani chiamati alle armi), c'è paura e all'orizzonte non si vede una schiarita. Dopo due anni è chiaro che qualcuno si comincerà a chiedere se sono state fatte le scelte giuste».

Russia avanza verso Avdiivka, guadagni tattici marginali a nord-ovest e sud-ovest