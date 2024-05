Scheletri senza mani e piedi sepolti sotto la casa del gerarca nazista Göring, è mistero sul macabro ritrovamento

A scoprirli sono stati degli archeologi amatoriali che non avrebbero mai e poi mai pensato di riesumare dei reperti così importanti quanto inquietanti. Hanno portato alla luce cinque scheletri umani privi di mani e piedi sotto l'ex casa del criminale di guerra nazista Hermann Göring, nel quartier generale militare, la "Tana del Lupo" di Hitler, nell'attuale Polonia.

I resti, che si ritiene siano di una famiglia, sono stati scoperti nell'ambito di uno scavo nel sito vicino alla città nord-orientale di Kętrzyn, dove i leader nazisti trascorsero gran parte della seconda guerra mondiale.

Gli scheletri sepolti sotto la casa del gerarca nazista

L'agghiacciante ritrovamento, riportato per la prima volta da Der Spiegel, è avvolto dal mistero: l'identità delle vittime, le circostanze della loro sepoltura e la possibilità che il Reichsmarschall sapesse che le ossa si trovavano lì mentre viveva nella casa.

Ci troviamo di fronte a un imponente edificio in mattoni, situato in un tratto di brughiera boscosa presso l'ex Wolfsschanze nazista. Prima che il team di appassionati di storia tedeschi e polacchi si mettesse all'opera, la casa era stata oggetto di ricerche approfondite. Era già considerato luogo di attenzioni, pellegrinaggi, studi specifici e spesso morbosi, senza alcun fine storico o conoscitivo. Questo sito attira più di 200.000 visitatori all'anno. Oktavian Bartoszewski, editore della rivista Relikte der Geschichte (Reliquie della Storia), ha detto che il team Fundacja Latebra, con sede a Danzica, ha lavorato sul sito per anni, spesso trovando banali oggetti domestici come stoviglie e utensili.

Con l'aumento di un tipo di turismo ambiguo, Fundacja Latebra è una delle poche organizzazioni che aveva avuto il permesso esplicito di condurre ricerche archeologiche nella Tana del Lupo.

Bartoszewski ha raccontato che il team è rimasto "completamente scioccato" quando, a febbraio, ha scoperto un teschio a circa 10 cm di profondità mentre cercava un pavimento in legno sepolto nella casa, incendiata nel 1945. Dopo la scoperta, il team ha immediatamente avvisato la polizia locale.

Sotto casa di Göring cinque scheletri senza mani e piedi, tra cui quello di un bimbo

Gli scavi, una volta completati, hanno rivelato cinque scheletri, che secondo le analisi successive erano tre adulti, un adolescente e un bambino. «È stata la cosa più orribile che abbiamo trovato», ha detto Bartoszewski a proposito del neonato. «Erano tutti distesi uno accanto all'altro, nella stessa direzione».

Nessuno aveva tracce di vestiti o altri oggetti personali, il che significa che i cadaveri sono stati probabilmente spogliati prima di essere messi lì. Sebbene sia possibile che le ossa delle mani e dei piedi - più sottili di altri resti - si siano semplicemente decomposte, non si può escludere che siano state amputate.

Le speculazioni abbondano per capire se Göring fosse a conoscenza del fatto che i corpi fossero sepolti sotto il suo alloggio o se siano stati depositati lì dopo la guerra. I media tedeschi hanno detto che la famiglia potrebbe essere stata vittima di un omicidio di massa, forse ma non necessariamente compiuto dai nazisti.

A cosa serviva la Tana del lupo

Gli alti dirigenti nazisti, tra cui Hitler e Göring, ma anche Martin Bormann, Wilhelm Keitel e Alfred Jodl, usavano la Tana del Lupo come un complesso isolato e ben protetto in cui pianificare le campagne militari e le atrocità dell'Olocausto.

Hitler trascorse più tempo nella Tana del Lupo che in qualsiasi altro luogo durante la guerra. Fu il luogo del fallito colpo di stato del 20 luglio 1944, in cui Claus Schenk Graf von Stauffenberg, un conte tedesco, piazzò una valigetta contenente una bomba sotto un tavolo di quercia in un tentativo mal riuscito di assassinare il Führer.

Chi è Göring

Göring, vice ed erede designato di Hitler e capo della Luftwaffe, fu il più alto funzionario nazista a essere processato a Norimberga. Si uccise con una pillola di cianuro nel 1946, alla vigilia della sua prevista esecuzione.

Sarà adesso la procura polacca a stabilire se vi sia un nesso con le uccisioni di massa dei nazisti, fra i quali Göring spicca come uno dei politici di maggiore influenza.