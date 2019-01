Addio a James Ingram star "Rock and Blues"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantante e cantautore statunitense James Ingram, star della musica Rock and Blues degli anni ‘80 e ‘90, vincitore di un doppio Grammy Award e due volte nominato all’Oscar, è morto ieri a Los Angeles in seguito ad un tumore al cervello. Aveva 66 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’attrice e coreografa americana Debbie Allen (nota per “Saranno famosi”), amica e collaboratrice di Ingram, su Twitter. Era nato il 16 febbraio 1952 ad Akron, nell’Ohio. Dopo il successo di “Just Once” e “One Hundred Ways”, Ingram divenne uno degli interpreti di maggior successo del R&B. Tra le sue hit “Baby, Come to Me” (1982) e “I Do Not Have the Heart” (1990).Nel 1981 Ingram cantò “Just Once” e “One Hundred Ways” nell’album di Quincy Jones “The Dude”, che racchiudeva l’essenza musicale black di quegli anni: la collaborazione gli valse la tripla nomination al Grammy Award, tra cui il premio per il Best New Artist. L’album di debutto di Ingram, “It’s Your Night”, uscì nel 1983, un lp che includeva la ballata “Therès No Easy Way” e la performance maschile nel singolo “Yah Mo B There” (un duetto con il collega musicista R & B Michael McDonald).