Il cane Roscoe star di Tiktok, le sue bravate sono virali. Il padrone è disperato

Chi ha un animale domestico, probabilmente, lo sa bene: le bravate dei nostri amici a quattro zampe sono sempre dietro l'angolo. È il caso di Roscoe il cane diventato una vera e propria star su TikTok perché sempre pronto a combinare guai. E il suo padrone il tiktoker raziwl_lw è disperato: «Non posso voltare le spalle per 5 secondi».

Roscoe: il cane star su Tiktok

In particolare a essere divenuto famoso è il video in cui Roscoe si è accorto che i due gatti di casa stavano mangiando sul bancone della cucina. E con un balzo repentino si è tuffato sul cibo dei suoi due amici. Un salto che poco ha a che vedere con la grazia e compostezza felina che ha subito richiamato all'ordine il suo padrone, accorso per cacciarlo dalla cucina. Un breve filmato che ha conquistato gli utenti di Tiktok raccogliendo in poche ore più di un milione e 600mila visualizzazioni. Il suo padrone è stremato e non sa più come comportarsi: «È pure addestrato», racconta sconfortato.

I cani addestrati

Gli esperti spiegano che il fatto che i cani siano addestrati non ha nulla a che fare con le bravate che possono compiere. Zoe Willingham, una comportamentista cinofila con sede a Suffolk, nel Regno Unito, ha dichiarato a Newsweek: «I cani addestrati si comportano bene perché hanno appreso che facendo determinate azioni riceveranno una ricompensa in cambio. Ma se la ricompensa è minore rispetto a quello che possono ottenere sgarrando, allora la loro indole li porterà a comportarsi male. Proprio come nel caso di Roscoe. Lui ha imparato che non deve salire sul bancone della cucina e - se lo fa - in cambio riceve un croccantino. Ma sul bancone in quel momento il "premio" era molto più grande: ben due piatti pieni di cibo per gatti e, così, ecco che Roscoe è balzato sui mici.

La reazione del web

La sua poca grazie e il suo sguardo colpevole, però, hanno conquistato il web. Roscoe è una vera e propria star social, sempre pronto a mettersi nei guai per un po' di cibo. E gli utenti di TikTok lo amano. Tra chi si impietosisce e chiede a gran voce: «Date del cibo a quel cane», c'è anche chi commenta le sue azioni definendole «tenerissime». Poi, però, c'è anche chi si è imbattuto nel video e - probabilmente - non ha animali domestici e nei commenti dice la sua: «Generalmente chi vuole una casa in ordine non dovrebbe prendere animali. Proprio come me. Ma se mai dovessi prendere un cane lo addestrerei». Il commento dell'utente ha scatenato il dibattito tra gli amanti degli animali e chi preferisce non averli, rendendo sempre più famoso il simpatico Roscoe.