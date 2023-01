TREVISO - Potevano mancare Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con un calice di prosecco? Evidentemente no. La coppia due giorni fa appare in un’immagine scherzosa a cena ai Candelach di Revine. Luogo già assurto alle cronache vip per il matrimonio dell’ex ministro Gianmarco Centinaio. Bollicine e Prosecco hills: ormai è trend.

Marina di Guardo Ferragni (mamma di Chiara) accolta lo scorso week-end come una diva e paparazzatissima con sindaci, manager e ristoratori. I quasi sposi Moser in visita sono solo gli ultimi ospiti di un elenco che sta collezionando nomi celebri. Sanna Marin che plana con il marito Markus Raikkonen e due coppie di amici per alcuni giorni immersa nell’Italian beauty di Villa Soligo. Ron Moss alias Ridge Forrester che arriva a Pieve di Soligo per farsi un itinerario personalizzato tra le cantine. La premier finlandese, arrivata la scorsa estate con volo di linea a Venezia ha subito chiarito: «E’ il Prosecco che mi porta qui» spiegando il desiderio di conoscere i luoghi della viticoltura eroica.

E anche Ridge ha costruito intorno al soggiorno a Villa Soligo, l’ex farm Messeguè riaperta e oggi diventata hotel de charme, un itinerario alla scoperta delle cantine della core zone Unesco. Tra turismo e investimenti il Rinascimento delle colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore si compie mese dopo mese.



Bruno Vespa nel 2021 ha chiesto in affitto un ettaro di collina a Villa Sandi per produrre Docg e Doc rosè. Si chiama Per Dom ed è un Prosecco (sia Docg sia Doc rosè) ispirato alla forza e alla bellezza di una figura femminile: Dominga Cotarella, figlia dell’enologo dei vip. Il vigneron più celebre del giornalismo italiano ha voluto battezzare la nuova creatura tra le penombre palladiane di Villa Sandi, ai piedi della cru del Prosecco superiore insieme a Giancarlo Moretti Polegato. Esploso nella city, il Prosecco ha affascinato le star inglesi.



Nel settembre 2021 a Valdobbiadene è arrivata Sarah Ferguson. Fergie la Rossa è planata per una due giorni nello scorso autunno come madrina della vendemmia nei possedimenti di Fasol Menin, cantina gestita oggi dalla famiglia Tramet. Oggi l’ex moglie di Andrea d’Inghilterra è sempre più vicina all’idea di una linea privata di bollicine. E con lei potrebbero arrivare gli emissari di Harrods. I grandi magazzini, di proprietà di Mohamed Al Fayed hanno tutte le intenzioni di commercializzare prosecco, con molta probabilità attraverso il marchio Fasol Menin recentemente acquisito da Alessandro e Giulia Tramet.

A pochi ettari di distanza Cara Delevingne e le sue sorelle hanno creato il marchio Della Vite, una private lable di Foss-Marai che propone un prosecco Docg e un Doc già furoreggia tra i ricchi londinesi. Le tre sorelle Delenvigne sono arrivate sulle colline del prosecco un anno fa. Cara si è fatta fotografare sulla terrazza dell’Osteria Senz’Oste con accessori Balmain. Ma la collina ha attratto anche la dama dei salotti Sonia Raule, oggi signora Tatò, il critico e onorevole Vittorio Sgarbi e i grandi dello sport da Christian Ghedina ai campioni del ciclismo. Non manca la deriva cafonal, con la polemica su Guè Pequeno che fa il bagno in una tinozza di preziose bollicine superiori. Un’eccezione che pare confermare però la regola del religioso rispetto per le bollicine trevigiane.