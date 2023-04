PORDENONE - «Alla Regione piacciono tanto i lupi e gli orsi? Bene, mi pare che a Udine ci sia una grande sede con tanti uffici e sotto spaziosi sotterranei. Li mettano pure lì i lupi e gli orsi e se li coccolino». A lanciare tutta la sua rabbia è un imprenditore agricolo della pedemontana pordenonese, presidente dell'associazione agricoltori Medio Tagliamento, Erminio Barna. «Ho letto quello che dicono dalla Regione su orsi e lupi - attacca -. Intanto sino a qualche tempo fa avevamo avuto totale rassicurazione che non ci fosse alcun pericolo per la ripopolazione in particolare dei lupi. Oggi leggo che il rischio zero non esiste. A questo punto ci devono spiegare se vale di più l'animale, che ha tutto il mio rispetto, oppure l'uomo che lavora le campagne e che ha allevamenti da mandare avanti. Devono spiegarlo bene, perché se vale di più il lupo, noi agricoltori e noi coltivatori, possiamo mollare tutto e stare tranquillamente a casa. Daranno anche noi il reddito di cittadinanza, penso, visto che lo danno a tutti».



L'imprenditore va avanti. «Se invece ritengono che il nostro lavoro sia più importante, allora per prima cosa ci devono far operare in sicurezza e come seconda cosa non possono pensare che noi mettiamo a rischio il nostro bestiame affinché diventi cibo per i lupi.

Anni fa il mio gregge è stato attaccato, hanno ucciso e mangiato 9 pecore. Sul verbale è stato scritto che sono state attaccate da un possibile canide

«Ho messo le foto trappole e sono riuscito a fotografare i lupi. Ho portato le foto, ma oramai la mia pratica era chiusa. Sono stato rimborsato meno della metà di quanto potevano valere. La mia protesta è esattamente uguale a quella degli agricoltori e allevatori della zona, perché più o meno tutti hanno subito un attacco, ma non tutti hanno presentato denuncia perché magari c'è qualche capo che non ha la targhetta all'orecchia. Io dico quello che penso - va avanti - perché ritengo che il nostro lavoro debba essere salvaguardato. Ma vado oltre. Io spero non capiti mai, ma se dovesse accadere che un lupo o qualche altro animale trapiantato, come un orso, dovesse attaccare una persona, mi costituirò subito parte civile. I progetti "Live" hanno portato solo danni per noi. Il lupo doveva essere l'antagonista del cinghiale, in realtà non ha avuto questo compito e hanno proliferato sia i cinghiali che i lupi. Peggio di cosi».



