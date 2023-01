FARRA DI SOLIGO - Chiara Ferragni, mamma Marina a sorpresa in Veneto: weekend sulle colline del Prosecco. Fan entusiasti: «Vicino casa mia». La scrittrice e mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, ha trascorso un fine settimana in provincia di Treviso, sulle incantevoli colline del Conegliano e Valdobbiadene.



Nelle immagini, condivise sul suo profilo Instagram, la nonna di Leone e Vittoria posa sorridente tra vitigni e cantine. Marina, in compagnia del compagno e di un gruppo di amici, si gode dunque le prelibatezze enograstronomiche del luogo. Il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin riposta gli scatti di Marina sulle colline del prosecco.

Fan sorpresi

Su Instagram, la suocera di Fedez scrive: «Alla scoperta di paesaggi davvero spettacolari. Tra queste meravigliose colline nasce il mio amato Prosecco. Siete mai stati in queste zone stupende?». Immediate le risposte dei fan. «Ma sei vicino casa mia!», commenta un follower veneto. E ancora: «Posti stupendi, prendo nota per le prossime gite». C'è poi chi si complimenta con Marina per il suo look tra le colline: «Sempre sorridente e impeccabile». L'album "veneto" di Marina fa il pieno di like.

In attesa di Sanremo

Marina Di Guardo si è dunque concessa un week end di relax nel trevigiano in attesa di seguire l'esordio della figlia Chiara Ferragni come co-conduttrice a Sanremo. L'imprenditrice digitale affiancherà Amadeus nella prima e nell'ultima puntata del Festival, per la gioia di mamma Marina.