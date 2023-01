Chiara Ferragni e Fedez, villa di lusso sul lago di Como: quanto costa la nuova dimora di fronte a quella di George Clooney

Chiara Ferragni e Fedez avrebbero coronato uno dei loro più grandi sogni: una casa sul lago di Como. Ebbene sì, i Ferragnez, secondo quanto riporta il settimanale Chi, avrebbero acquistato una mega villa di lusso con una vista mozzafiato, proprio di fronte a quella di George Clooney.

La famiglia al completo è stata pizzicata mentre visitava la dimora che, stando alle indiscrezioni, avrebbero già acquistato. Tuttavia, i Ferragnez non l'hanno ancora annunciato pubblicamente ai milioni di follower che li seguono. Sarà ancora in trattativa?

Il nuovo acquisto dei Ferragnez

Della villa sul lago di Como ancora nessuna novità o conferma da parte dei Ferragnez, al contrario del nuovo appartamento di Milano che, secondo quanto riferito da Fedez in una scorsa diretta Instagram, dovrebbe essere pronto entro la fine dell'anno. Il settimanale Chi rivela che i Ferragnez avrebbero già concluso l'acquisto della dimora che affaccia sul lago: si tratterebbe di un immobile da 900 metri quadrati con spa e piscina al suo interno. Il valore complessivo della struttura si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Oltre agli scatti del settimanale, la Ferragni aveva condiviso sui social alcune foto della famiglia in trasferta per un giorno sul lago di Como: «Foto di oggi per dirvi che... Tra un mese inizia Sanremo. Siete pronti?», non rilasciando nessun dettaglio sul presunto acquisto.